Monsieur Parizot a une femme dans la vraie vie et celle-ci sait lui remettre les pendules à l'heure

Monsieur Parizot a désormais son spin-off sur TF1. Célibataire endurci de Camping Paradis, l'acteur Patrick Paroux partage pourtant une belle histoire d'amour depuis plus de 20 ans avec une comédienne...

Cet article a été publié initialement le 7 octobre 2024. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Télévision.

Il y a du nouveau pour les fans de Camping Paradis ! Alors que depuis 2006 le décor du camping et la "Fiesta boom boom" n'ont presque pas changé de refrain, TF1 a décidé d'innover en se tournant vers le personnage emblématique de Monsieur Parizot. Le campeur aussi égocentrique qu'acariâtre a désormais droit à sa propre fiction dérivée sur la première chaîne. Intitulée "Monsieur Parizot", cette nouvelle production de la Une met en scène le célèbre retraité grincheux dans une enquête policière, à mi-chemin entre Hercule Poirot et Agatha Christie.

Le temps d'un épisode spécial, Christian Parizot a donc quitté son emplacement 68 et le soleil du camping pour les vestes et les pulls de Colmar, sa région natale en Alsace. Au programme de ce spin-off très attendu : un mystérieux meurtre et une famille d'aristocrates hauts en couleurs. On découvre que dans son quotidien de retraité, Parizot, incarné par Patrick Paroux, est un passionné de vélo qui adore faire des sorties dans la nature avec son grand ami Dodo (Philippe Caroit). C'est la mort de ce dernier qui est le point de départ de l'intrigue. Parizot, fan de polars et de films policiers, décide donc de mener l'enquête avec une jeune gendarme, incarnée par Clémence Lassalas.

Cet épisode événement, réalisé par Nicolas Copin et écrit par le fidèle scénariste Laurent Mondy, sa été programmé le lundi 7 octobre 2024, en prime-time sur TF1. En cas de succès d'audience, la chaîne envisage de transformer ce spin-off en une collection de téléfilms, avec deux à trois épisodes par an. De quoi ravir les fans de Monsieur Parizot, ce personnage démodé, maladroit et râleur, mais si attachant qu'il s'est imposé comme l'une des grandes stars de Camping Paradis.

Pour la petite histoire, Christian Parizot est à l'écran un éternel célibataire qui collectionne les conquêtes imaginaires et les râteaux. Mais dans la vraie vie, son interprète Patrick Paroux nage dans le bonheur amoureux depuis de nombreuses années. Depuis 2002, le comédien de 71 ans est en effet en couple avec Anne-Cécile Crapie, formatrice et comédienne elle-aussi, aperçue dans plusieurs séries et téléfilms (Famille d'accueil en 2009, Un jour mon père viendra en 2010 Au nom de ma fille en 2016, Clem en 2018...).

Leur belle histoire a donné naissance à un mariage en 2005 et un fils, Corto, âgé aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Patrick Paroux s'était dit "chanceux d'être avec la femme que j'aime". Il était également revenu sur leur rencontre sur les planches. "Nous avions joué dans d'autres spectacles avant mais nous nous sommes rapprochés lors de la pièce 'De quoi on parle quand on parle d'amour'", avait-il expliqué. Un joli clin d'oeil au destin, point de départ d'une romance qui dure donc depuis plus de 20 ans.

Dans l'hebdomadaire plus récemment, Patrick Paroux assure d'ailleurs qu'il projette de remonter sur les planches avec son épouse. Mais il confie aussi qu'Anne-Cécile Crapie se transforme régulièrement en coach, un de ses métiers, pour sa carrière d'acteur. "Il y a une complicité entre nous, elle m'encourage toujours. Notamment à continuer Parizot quand parfois je dis que j'aimerais passer à autre chose, elle me dit 'regarde tous nos amis comédiens qui aimeraient être à ta place'". Et de conclure : "Elle me remet un peu les pendules à l'heure".