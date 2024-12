Pour Noël, Arthur se paye 3 heures 20 d'émission sur TF1 à sa gloire, rien que pour lui ou presque

Le 26 décembre, TF1 consacre une soirée exceptionnelle de 3 heures 20 à Arthur pour célébrer ses 30 ans de carrière télévisuelle. Le tout fait par Arthur et présenté par Arthur...

Pour fêter 30 années de présence sur le petit écran, Arthur aura droit à une soirée spéciale en son honneur, sur TF1, le jeudi 26 décembre. De 21h10 à 00h30, la chaîne proposera un documentaire inédit, intitulé Arthur, l'enfant de la télé, en deux parties. Pas moins de 3 heures 20 d'antenne, au beau milieu des fêtes, pour retracer le parcours de l'animateur, revivre ses tout premiers pas à la télévision, mais aussi les moments cultes des Enfants de la télé, sa plus belle réussite. Cette émission, "passage obligé des plus grandes stars de l'époque" comme Gérard Depardieu, Carole Bouquet ou Monica Bellucci, va marquer "des générations de téléspectateurs", comme l'écrit TF1 dans la présentation de la soirée.

Au programme, les fameuses "casseroles", ces archives compromettants qui ont embarrassé plus d'une célébrité, mais aussi "La Fureur", ce karaoké géant où une joyeuse bande d'invités écorchaient les plus grands tubes, parfois en présence de leur interprète comme Johnny Hallyday, Mylène Farmer ou même d'immenses stars internationales, de Barry White à Mariah Carey. On retrouvera aussi "À Prendre ou à Laisser", le jeu qui a rendu fou les Français, "Ce Soir avec Arthur", "Stars sous hypnose", "Vendredi tout est permis", "Les Touristes" et "toutes les créations de l'un des producteurs les plus inventifs de sa génération", dixit la première chaîne.

On l'aura compris à la lecture de la présentation de TF1, cette "soirée inoubliable en compagnie d'un homme qui a dédié sa vie à faire rire et divertir les Français" portera l'animateur aux nues. Si TF1 promet d'y décortiquer les "succès, mais aussi les échecs" d'Arthur, il devrait surtout y être question de réussites. Cerise sur le gâteau, plus de 40 célébrités ayant côtoyé Arthur tout au long de sa carrière viendront dire tout le bien qu'elles pensent de lui : Michaël Youn, Elie Semoun, Isabelle Nanty, Michèle Bernier, Dany Boon, Kad Merad, Jenifer, Franck Dubosc, Nikos Aliagas, Ahmed Sylla, Jarry…

Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, sachez que cette grande soirée consacrée à Arthur a été produite par Arthur lui-même. Ou en tout cas la société de production de l'animateur et ancien vice-président d'Endemol, créée en 2010, et baptisée "Satisfaction The Television Agency". Celle-ci a prolongé son contrat avec TF1 l'année passée pour passer sereinement ces 30 ans de collaboration. Dans Le Parisien, Arthur avait d'ailleurs été clair sur son envie ou non de fêter cet anniversaire : "Non. Surtout pas ! Je n'ai pas envie de faire une émission égocentrée", avait-il répondu. Il a probablement changé d'avis...