Avec un beau petit salaire pour le Bigdil, Vincent Lagaf a amélioré sa maigre retraite et retrouvé fortune

20 ans après, le retour du Bigdil fait un carton d'audience. Vincent Lagaf y a retrouvé fortune et surtout de quoi améliorer sa maigre retraite...

Vingt ans après son arrêt sur TF1, Le Bigdil fait un retour fracassant sur RMC Story. Diffusé depuis le 2 janvier en prime time, le célèbre jeu pulvérise les records d'audience de la chaîne. Pour son lancement, l'émission a ainsi réuni 1,8 million de téléspectateurs, soit 9,1% de part d'audience, permettant à RMC Story de se classer 4e chaîne nationale. Un triomphe totalement inattendu pour ce come-back qui lui a déjà valu de passer du jeudi au vendredi soir.

Cette nouvelle version du Bigdil est aussi une véritable résurrection pour Vincent Lagaf, que beaucoup pensaient définitivement enterré dans la profession, à 65 ans. L'animateur vedette des années 90 prouve qu'il n'a rien perdu de sa gouaille légendaire et de son sens du show. Et il se refait aussi une petite santé financière. Quand RMC lui a proposé de relancer l'émission culte, il raconte avoir eu une conversation cash sur son cachet. "On a commencé par me proposer un cachet, j'ai dit 'attends, c'est bien à Vincent Lagaf que tu parles au téléphone ? Tu demandes pas un chauffeur de salle, tu demandes un animateur' !", a-t-il expliqué au Parisien. "J'ai dit 'oui, alors voilà. Maintenant, on parle de choses sérieuses. C'est quoi votre budget ? J'en prends tant'".

Fort de son succès, le Bigdil est déjà passé du jeudi soir au vendredi soir chaque semaine sur RMC Story. © Capture ramcbfmplay.com

Mais pour ce retour gagnant, l'ex-roi du PAF a tout de même dû mettre de l'eau dans son vin. "Je suis payé sept fois moins par rapport à ce que je gagnais sur TF1", a-t-il confié. À l'époque, il a révélé qu'il empochait la coquette somme de 10 000 euros par numéro. Reste un beau petit salaire déjà confortable compte tenu des moyens réduits par rapport à la grande époque (60% de réduction de budget et 50 000 euros de cadeaux "seulement").

Aujourd'hui, Vincent Lagaf gagne donc nettement moins bien sa vie avec ce nouveau Bigdil, mais qu'on se rassure : l'animateur promet ne pas avoir accepté ce projet "pour le fric", mais surtout "pour le kif". Et le sexagénaire a au passage bien amélioré la maigre retraite, dont il se plaignait dans les médias ces dernières années. Il s'était notamment ému d'une pension de seulement 1700 euros par mois dans le documentaire Télé : ton univers impitoyable, diffusé sur C8 en avril 2024.

Car s'il a amassé une belle fortune au cours de sa carrière, notamment grâce aux ventes stratosphériques de son tube "Bo le lavabo" qui lui ont rapporté près de 4 millions de francs à l'époque, le trublion du PAF aurait depuis perdu une bonne partie de son magot. Un train de vie fastueux, quelques dépenses extravagantes, des "caprices financiers" et de mauvais placements auraient eu raison de son bas de laine. "Je n'ai pas gagné d'argent jusqu'à l'âge de 30 ans, et puis à 30 ans j'ai pris le loto dans l'ordre d'un coup", avait encore expliqué l'animateur sur C8. "Chaque jour, tu vois le cachet que tu prends, j'ai pété les plombs quoi. Je suis devenu une tête de con", a-t-il admis. Pourvu qu'il ait compris la leçon...