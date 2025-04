Danse avec les stars : "ils ne peuvent pas comprendre"... Ce que dit Elsa Bois sur les commentaires et les rumeurs

Face aux rumeurs de liaisons et au cyberharcèlement, Elsa Bois reste le plus souvent muette. Mais elle a décidé de s'exprimer il y a quelques jours sur les messages haineux reçus depuis février...

La 14e saison de Danse avec les stars fait beaucoup parler, pour ce qui se passe sur le parquet, mais aussi en dehors. Depuis le coup d'envoi de l'émission début février, le couple formé par le champion olympique Florent Manaudou et la danseuse Elsa Bois cristallise l'attention et les fantasmes. Regards appuyés, gestes tendres, déclarations ambiguës... Le moindre geste du duo est ultra-scruté par les caméras et par les médias et très souvent surinterprété.

Les rumeurs d'idylle ont pris une toute autre dimension après l'annonce par Elsa Bois de sa rupture avec Michou, star des réseaux sociaux, début février. Une séparation mal vécue par certains fans de l'influenceur, persuadés qu'elle le trompait déjà depuis quelques temps avec son partenaire de DALS. Dès lors, la jeune femme est devenue la cible d'une vague de commentaires haineux sur les réseaux sociaux et de rumeurs relayées par la presse people.

Si elle est restée muette face à cette déferlante jusqu'ici, Elsa Bois a finalement décidé de se confier récemment. "J'ai eu beaucoup de lumière sur moi d'un seul coup, du jour au lendemain. Et en fait, c'est très particulier dans le sens où tout le monde commence à avoir un avis sur ma vie", a-t-elle indiqué dans l'émission Sept à Huit la semaine dernière, ajoutant que "quand ça commence à toucher la vie un peu plus personnelle, là, c'est plus difficile parce qu'on a l'impression d'être jugé sur notre valeur en tant que personne".

Elsa Bois juge "qu'on peut parler de harcèlement" dans la succession de messages qui la ciblent depuis le début d'année, sans que les auteurs s'en rendent forcément compte. "Ils se disent peut-être que c'est un message. Mais en fait quand c'est 1, 2, 3, 4, 100, 1000… Ça prend beaucoup de proportions", a-t-elle confié dans l'émission people de TF1.

"Il y a beaucoup de messages qui sont très durs", a encore confié la danseuse, très affectée. "Les gens ont du mal à comprendre parce qu'en fait ils ne vivent pas ce qu'on vit nous. Ils voient ce qui se passe sur les réseaux, ils voient ce qui se passe à la télé et forcément ils peuvent pas comprendre", analyse même la danseuse.

Elsa Bois pointe aussi ce besoin chez tout le monde ou presque "d'avoir un avis", ou "d'être pour ou contre". Mais elle reste philosophe : les critiques et les mécontents qui crient au scandale, "il y en a toujours eu et il y en aura certainement toujours. Parce que forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde", selon elle.

Un impact sur le résultat de DALS ?

La compétition continue en tout cas pour Elsa Bois et Florent Manaudou, un duo de plus en plus favori au moment de la demi-finale, ce vendredi soir. Mais l'embarras semble aussi de plus en plus palpable face à l'ampleur prise par la rumeur d'une relation entre les deux protagonistes. Les spéculations et sous-entendus des juges comme de la presse mettent la pression sur les deux partenaires.

La pression des réseaux sociaux, elle, pourrait peser lourd au moment des votes du public, avec des répercussions imprévisibles sur le classement. Une armée de "haters", si elle est mal intentionnée, peut en effet avoir un pouvoir de nuisance important. La campagne de dénigrement qui pointe depuis le début d'année pourrait faire perdre de précieux points au duo. Et pourquoi pas jusqu'à la victoire finale ?

Pour l'instant, Elsa Bois semble en être consciente, sans pour autant en faire un sujet. "Forcément quelqu'un qui crie et qui n'est pas content fera plus de bruit que cinq personnes qui vont envoyer de l'amour", a-t-elle conclu samedi dernier, face à Isabelle Ithurburu. Et d'assurer qu'elle et Florent Manaudou essayent "de se concentrer sur le positif et d'écarter le négatif".