Le Doc Stupéfiant! Léa Salamé à la recherche de "L'artiste De Gaulle"

Dans un numéro inédit du Doc Stupéfiant!, diffusé ce mercredi 4 novembre à 20h50 sur France 5, Léa Salamé se penche sur les relations parfois ambigües ou tumultueuses que Charles de Gaulle entretenait avec l'art et les artistes...

Cinquante ans après la mort du Général de Gaulle, France Télévisions célèbre cette figure encore très régulièrement utilisée comme une référence absolue dans la classe politique, avec un cycle de documentaires, mais aussi une fiction, sur France 2, qui revient sur la vie du "Grand Charles". C'est dans cette dynamique que Léa Salamé propose un numéro spécial du Doc Stupéfiant!, l'émission culturelle du groupe audiovisuel public, ce mercredi 4 novembre, à 20h50, sur France 5. Et la journaliste a décidé d'adopter un angle très original pour évoquer l'ancien chef de l'Etat : "L'artiste De Gaulle", se penche sur le rapport du général emblématique avec l'art et les artistes de son temps. Une relation difficile, où la censure avait parfois sa place et où la culture était avant tout perçue comme un moyen d'incarner la grandeur de la France dans le monde.

Le documentaire "L'artiste De Gaulle" s'intéresse au rapport que l'ancien président de la République entretenait avec la culture et les artistes. Car on l'oublie trop souvent : Charles de Gaulle, incarnation de la résistance en 1941, sauveur de la France en 1945, père de la reconstruction et de la Ve République, a aussi été publié en tant qu'écrivain dans la Pléiade.

La bande annonce

L'écrivain De Gaulle, un amoureux du rythme ternaire, à la grandiloquence parfois moquée, est longuement décortiqué. Le document de France 5 donne à voir un aperçu inédit des manuscrits originaux des mémoires du général de Gaulle et décrit, avec de rares témoins, son travail solitaire, minutieux et parfois laborieux d'écriture. Il montre comment Charles de Gaulle a écrit, réécrit, encore et encore, l'oeuvre de sa vie, en deux étapes manuscrites puis une troisième tapuscrite. Comment il a érigé sa propre statue, évacuant non sans hésitation nombre de détails trop personnels.

C'est aussi Charles de Gaulle l'orateur qui est évoqué dans ce documentaire, bénéficiant de témoignages et d'un éclairage nouveau sur le personnage. Léa Salamé dresse dans ce programme le portait d'un artiste de la politique à l'héritage culturel imposant, à travers la parole de ceux qui l'ont côtoyé comme Hugues Aufray ou Antoine, mais également à travers les explications de spécialistes comme Raphaëlle Bacqué et Catherine Nay, des historiens et des acteurs prestigieux comme Fabrice Luchini.