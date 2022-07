SUPERMAN ET LOIS TF1. La série Superman et Loïs est diffusée sur TF1 à partir de ce mardi 12 juillet 2022. Mais qui est Tyler Hoechlin, l'acteur principal ?

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 20h40] Superman et Loïs permet de plonger dans la vie familiale et professionnelle du super-héros de DC. Les habitués de séries américaines auront reconnu l'interprète de Clark Kent sur TF1. Il s'agit de l'acteur Tyler Hoechlin, qui a fait ses débuts dans Sept à la maison dans le rôle de Martin Brewer. Plus tard, il obtient un rôle récurrent dans la série Teen Wolf de 2011 à 2017. Il y incarne Derek Hale. Par la suite, sa carrière à la télévision s'est cantonnée à jouer Superman dans Flash, Supergirl, Arrow ou encore Batwoman et Legends of Tomorrow. Au cinéma, on l'a vu dans Cinquante nuances plus claires ou encore Palm Spring.

Superman ne serait rien sans son épouse Loïs Lane, qui donne également son nom à la série diffusée ce mardi 12 juillet sur TF1. La journaliste est jouée par Elizabeth Tulloch, plus connue sous le nom de Bitsie Tulloch. Avant de jouer l'épouse de Clark Kent, elle a incarné Juliette Silverton dans la série Grimm, de 2011 à 2017. Jordan Elsass et Alexander Garfin prêtent leurs traits aux jumeaux Jonathan et Jordan Kent. La distribution de la série comprend également Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Tayler Buck ou encore Dylan Walsh et Emmanuelle Chriqui.

Synopsis - Superman est marié à Lois Lane et père de deux adolescents qui ignorent la vérité sur ses super-pouvoirs. Mais lorsque Clark Kent est renvoyé du journal dans lequel il travaille et qu'un extra-terrestre le menace avec la kryptonite, le super-héros va devoir se plier à des confidences qui pourraient bouleverser sa vie de famille.

Quels acteurs au casting de Superman et Loïs ?

Tyler Hoechlin : Clark Kent/Superman

Elizabeth Tulloch : Lois Lane

Jordan Elsass : Jonathan Kent

Alexander Garfin : Jordan Kent

Emmanuelle Chriqui : Lana Lang-Cushing

Erik Valdez : Kyle Cushing

Inde Navarette : Sarah Cushing

Wolé Parks : John Henry Irons

Dylan Walsh : Sam Lane

Adam Rayner : Morgan Edge / Tal-Rho

Sofia Hasmik : Chrissy Beppo

Tayler Buck : Natalie Lane-Irons

Quand est diffusé Superman et Loïs ?

Superman et Loïs est une série diffusée en France les mardis sur TF1. Le premier épisode est diffusé le 12 juillet 2022 à partir de 21h10. Il est possible de suivre les nouveaux épisodes sur le canal 1 de la TNT, mais également lors de leur diffusion en direct sur le site internet MyTF1.

Où voir Superman et Loïs en streaming ?

Superman et Loïs n'est pas uniquement diffusé sur TF1. Il est possible de voir la série en streaming sans frais sur MyTF1. La plateforme par abonnement Salto la diffuse également. Les abonnés premium de myCanal et de Prime Video peuvent aussi voir les épisodes de la série.

Vous avez raté un épisode de Superman et Loïs et vous n'avez pas d'abonnement à une plateforme de streaming qui diffuse la série ? Pas de panique. MyTF1 propose de visionner les épisodes en replay au lendemain de leur diffusion sur son site. Pas besoin de souscrire à un abonnement, il suffit seulement de s'inscrire au site gratuitement pour découvrir les épisodes correspondant.

Y a-t-il une saison 2 de Superman et Loïs ?

Aux Etats-Unis, Superman et Loïs est diffusé depuis le 23 février 2021. Le succès de la série lui permet de s'assurer une seconde saison, sortie moins d'un an plus tard, le 11 janvier 2022 outre-Atlantique. Ses 15 épisodes ne devraient donc pas tarder à être diffusée sur TF1. Une troisième saison est actuellement en production et devrait sortir aux Etats-Unis fin 2022-début 2023.