Black Friday 2024 : de multiples promos disponibles avant la date officielle

Deux Amazon Echo Dot pour le prix d'une pendant le Black Friday

Vous cherchiez une enceinte connectée pour contrôler vos musiques et éclairages ? Boulanger propose une offre avec deux Amazon Echo Dot 5 achetées pour le prix d'une ! Cette promotion est valable sur les modèles bleus et noirs en les ajoutant à votre panier et en utilisant le code ECHODOT.