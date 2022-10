SYNDROME E TF1. TF1 diffuse les jeudis "Syndrome E", l'adaptation du roman de Franck Thilliez qui décrit un mystérieux trouble... Mais cette maladie existe-t-elle vraiment ?

Sommaire Synopsis

Casting

Diffusion

Replay

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 20h30] TF1 diffuse chaque jeudi depuis le 29 septembre 2022 le thriller Syndrome E. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Franck Thilliez, sorti en 2020, dans lequel deux policiers (Vincent Elbaz et Jennifer Decker) enquêtent sur des meurtres sordides qui seraient liés à un certain "Syndrome E". Si cette maladie n'est pas officiellement reconnue en médecine et n'est pas référencée dans le Manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui fait référence en médecine.

Toutefois, elle a été théorisée par le neurochirurgien Itzhak Fried dans la revue scientifique The Lancet, en 1998. Il serait lié à "une fracture cognitive dans lequel les cortex orbitofrontal et préfrontal médian hyper excités inhibent toniquement l'amygdale et ne sont plus régulés." "Les personnes atteintes présentent des idées obsessionnelles, des répétitions compulsives, une désensibilisation rapide à la violence, une réactivité affective diminuée, une hyperexcitation, une dépendance à l'égard de l'environnement, une contagion de groupe et une incapacité à s'adapter à des associations stimulus/renforcement changeantes". Toutefois, cette théorie n'a pas débouché sur une reconnaissance officielle en médecine. Elle se révèle toutefois être un outil d'intrigue efficace de fiction, comme le prouve la série de TF1.

Synopsis - Cinq cadavres ont été retrouvés atrocement mutilés. Franck Sharko et Lucie Hennebelle enquêtent et se retrouvent confrontés à des manipulations mentales sans précédent.

Vincent Elbaz : Franck Sharko

Jennifer Decker : Lucie Hennebelle

Kool Shen/Bruno Lopes : Cpt. Virgile di Maria

Bérengère Krief : Lt. Clara Barsky

Richard Bohringer : Dr François Moreau

Michèle Bernier : Marie Hennebelle

Anne Charrier : Dr Florence Bordier

Samy Seghir : Mahmoud Alaoui

Marius Colucci : Jérôme Becker

Diong-Keba Tacu : Lt. Grégory Levallois

Célia Lebrument : Eugénie

Dominique Blanc : Dr Elizabeth Moreau

Emmanuelle Béart : Commissaire Maïa Leclerc

Syndrome E est une série programmée sur TF1. Les fidèles de la première chaîne peuvent découvrir les nouveaux épisodes chaque jeudi. Le premier épisode a été diffusé le 29 septembre 2022. Si vous souhaitez regarder la série, il suffit donc de se rendre à partir de 21h10 sur le canal 1 de la TNT, ou alors sur le site et l'application MyTF1, en cliquant sur l'onglet "en direct". Il faut toutefois avoir un compte (gratuit) à la plateforme pour visionner les programmes.

Si vous avez raté l'un des épisodes de Syndrome E lors de sa diffusion TV, pas de panique : il est possible de le retrouver en replay streaming. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site MyTF1 et d'avoir un compte, gratuit, à la plateforme. Les épisodes sont mis en ligne durant quelques jours après la soirée de leur diffusion. Sachez également que les épisodes de la série sont disponibles pour les abonnés de Salto, plateforme de streaming payante cette fois.