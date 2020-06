THE MALLORCA FILES - France 2 diffuse les premiers épisodes d'une série britannique de la BBC Au casting, on retrouve Elen Rhys et Julian Looman. Portraits.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 20h00] Après Major Crimes, France 2 propose une nouvelle série policière le lundi soir. La seconde chaîne diffuse les premiers épisodes de Mallorca ce lundi 22 juin. Cette série britannique, dont le titre original est Mallorca Files, suit une inspectrice anglaise, Miranda Blake, qui doit ramener à Majorque le témoin de braquages. Mais par un concours de circonstances, elle devra rester sur l'île espagnole et travailler avec un policier allemand, Max Winter, son parfait opposé. Ces premiers épisodes aux accents espagnols reposent donc sur ce duo d'enquêteurs mal assortis, incarnés par Elen Rhys et Julian Looman.

Elen Rhys incarne Miranda Blake dans Mallorca. Peu connue du public, l'actrice galloise a été à l'affiche de Panic Button mais également la série Ordinary Lies. Elle a également fait une apparition au casting de la saison 3 de Broadchruch, mais également dans le film de zombies World War Z, pour un petit rôle seulement. Son partenaire de Mallorca Flies, Julian Looman, est un comédien allemand peu connu en France. Il a fait des apparitions dans la série policière Pagan Peak. Deux acteurs que le public français pourra découvrir dans Mallorca.

En savoir plus

Synopsis - Miranda Blake est envoyée pour une mission de courte durée sur l'île de Majorque. Mais cette inspectrice anglaise très stricte va devoir rester plus longtemps que prévu sur l'île, et collaborer avec un policier allemand, Max Winter, beaucoup plus détendu qu'elle. Ce duo mal assorti va devoir apprendre à travailler ensemble dans des affaires où des ressortissants étrangers sont impliqués.

Mallorca est diffusé les lundis soir sur France 2, à 21h05. Si vous avez raté un épisode de cette série policière, il est possible de le rattraper en se rendant sur le site de replay streaming France.TV. La première saison comporte dix épisodes.