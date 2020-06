"Top Chef : David gagnant 2020 face à Adrien, ce qu'il faut retenir de la finale"

TOP CHEF 2020 - Le concours culinaire de M6 a pris fin. David Gallienne a été élu gagnant de Top Chef, lors de la finale face à Adrien Cachot. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette finale 2020.

Le suspense a pris fin. La finale de Top Chef a été diffusée mercredi 17 juin 2020 après plusieurs semaines de compétition. David Gallienne a été élu grand gagnant de cette édition. Lors de l'ultime épreuve, il faisait face à Adrien Cachot, le favori des internautes. Suite à sa victoire, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze a remporté 56 410 euros, somme déterminée en fonction des votes obtenus. Interrogé par Linternaute, le chef étoilé a révélé qu'il allait utiliser cette somme pour son restaurant, Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Lors de cette finale de haute volée, David a fait preuve de la rigueur et du savoir-faire qui le caractérise, mettant de son côté toute l'expérience qu'il a pu accumuler dans sa carrière, bien que le menu choisit ait été critiqué par le public. De son côté, Adrien n'a pas non plus démérité : le poulain de Paul Pairet a proposé un menu audacieux avec du trompe-l'oeil et un dessert particulièrement engagé en faveur de l'écologie, mais a rencontré quelques difficultés en coulisses. Cela ne lui a cependant pas permis d'assurer la victoire. Les internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur déception sur les réseaux sociaux, puisqu'ils espéraient voir ce candidat créatif remporter le concours. Revivez ci-dessous les grands moments de cette finale.

14:31 - Quels sont les projets de David ? Maintenant que David a remporté Top Chef, de nouvelles portes vont certainement s'ouvrir pour le chef étoilé. Ce dernier est resté vague sur ses projets, avouant en avoir "plusieurs", mais souhaitant pour l'heure se concentrer sur son établissement, le Jardin des Plumes à Giverny, en Normandie.

14:02 - "Je ne m'attendais pas à recevoir autant de bienveillance du public" Favori de cette finale de Top Chef dans le coeur des téléspectateurs, cela n'aura pas suffit à Adrien pour remporter le concours. Toutefois, le candidat l'admet lui-même : c'est sa plus belle victoire. "Je trouve que cette année il y avait beaucoup de personnages attachants, il n'y a pas vraiment un chouchou qui se détache et c'est une bonne chose. Mais honnêtement, je m'attendais pas à recevoir autant de bienveillance de la part des téléspectateurs. C'est la plus belle victoire que j'ai pu avoir dans Top Chef."

13:36 - Adrien réagit à la fin de Top Chef sur les réseaux sociaux S'il n'a pas remporté Top Chef cette année, c'est également une page qui se tourne pour Adrien Cachot. Le cuisinier est revenu sur cette finale survoltée sur son compte Instagram : "Je me suis beaucoup tourmenté sur mon menu de finale, savoir si je devais changer ma cuisine pour plaire au plus grand nombre ou essayer de rester au maximum qui je suis, quitte à perdre. Aujourd’hui je perds. Mais je suis fier d’être allé au bout des choses et d’avoir partagé ce moment avec la team UV @mory_sacko_ @justine_piluso @gianmarco.gorni et mes amis @martinferagus et @diego_alary. Ce que j’ai gagné est inestimable !" Il est également revenu sur ce début d'aventure : "Putain qu’est ce que j’ai de la chance, la chance d’avoir partagé cette aventure avec de si belles personnes, aujourd’hui devenues des amis, celle d’avoir été suivi et encouragé par un chef qui ne m’a jamais jugé et qui a su voir au-delà des apparences @paulpairet, et surtout la chance de vous lire chaque jour et de me sentir si bien entouré."

13:19 - David répond aux accusations de plagiat Accusé d'avoir "plagié" l'entrée de Xavier Pincemin lors de cette finale de Top Chef, David a répondu à ces accusations dans une interview à Sud Radio : il a reconnu "de grosses similitudes" dans "l'interprétation" de l'assiette. "Je ne connais pas du tout Xavier Pincemin, et c'est une époque où je ne regardais pas Top Chef puisque le mercredi soir, le restaurant est ouvert. Je pense qu'en fait, nous n'avons rien inventé. Nous réinventons [...] Ce sont des plats qui sont différents avec une émotion différente".

13:07 - Pourquoi le menu de David a été critiqué par le public ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n'ont pas manqué d'exprimer leur déception suite à la défaite d'Adrien, leur favoris. D'autres ont néanmoins fortement critiqué le menu de David, gagnant de cette saison. Beaucoup l'ont accusé d'avoir "plagié" le plat d'un précédent finaliste. Selon eux, l'entrée d'araignée de mer et seiche aux saveurs d'Italie et Indonésie ressemblait beaucoup trop à une recette de Xavier Pincemin, gagnant 2016. D'autres lui ont reproché de reprendre la recette d'un plat qu'il servait déjà dans son restaurant, et d'avoir refait un dessert qu'il avait déjà préparé au cours de cette saison de Top Chef.

12:20 - Succès d'audiences pour la finale de Top Chef 2020 La finale de Top Chef diffusée mercredi 17 juin 2020 a été un véritable succès d'audience pour M6. 3,98 millions d'amateurs du programme ont suivi la conclusion de cette saison 11 selon Médiamétrie, soit 73 000 téléspectateurs de plus que la semaine passée. La sixième chaîne se classe en tête du podium des audiences, mais c'est surtout le meilleur score réalisé par une finale depuis 2013 qui a été enregistré hier soir. TF1 et France 3 se sont respectivement classés à la seconde et troisième place du match des audiences.

11:45 - Les internautes déçus de la défaite d'Adrien Cela fait plusieurs épisodes qu'Adrien fait figure de favori dans le coeur des internautes. Beaucoup ont partagé sur les réseaux sociaux leur souhait de leur voir élu gagnant de Top Chef 2020. Toutefois, les votes en ont décidé autrement. Mercredi soir, de nombreux téléspectateurs ont partagé leur déception devant la défaite du candidat de Paul Pairet : "Trop deg, Adrien méritait vraiment de gagner", peut-on notamment lire sur Twitter, quand d'autres compare cet échec à celui de Claude dans Koh Lanta : "On a perdu Claude, maintenant on perd Adrien". T’inquiète t’es le vainqueur pour tous les français champion #TopChef pic.twitter.com/tLK05od7Qr — Paul Raynaud (@PaulRaynaud24) June 17, 2020

11:23 - Adrien a rencontré des difficultés en cuisine Le challenge de la finale de Top Chef était de taille : David et Adrien devaient réaliser un menu gastronomique pour une centaine de personnes. Si l'épreuve a eu l'air de se dérouler sans accroc pour David, Adrien a rencontré plus de difficultés : le candidat de Paul Pairet s'est concentré principalement sur la confection de ses gobelets en sucre, déléguant à sa brigade le reste du menu. Une sauce a également été brûlée. Après les conseils de Paul Pairet, Adrien a davantage supervisé son équipe. Le candidat nous a d'ailleurs confié que selon lui, c'est la "régularité" qui a fait la différence au score : "C'était un peu plus compliqué sur le coup, on a eu des aléas qui ont fait que la finale a été un peu plus spéciale... Ce qui a fait la différence je pense, c'est la régularité : réussir à être propre de A à Z de la première à la centième. Et je pense qu'il faut quand même se préparer pour plaire à un maximum de personnes."