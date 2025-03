Top Chef : la date de la saison 2025 dévoilée, avec encore une grosse surprise

"Top Chef" est bientôt de retour sur M6 pour une saison 2025 placée sous le signe des étoiles. La chaîne a dévoilé la date cette semaine.

Restez calme, l'émission phare de M6 sera très prochainement à l'antenne : Top Chef est de retour en 2025 pour une seizième édition qui s'annonce riche en surprises. Cette année, on le savait déjà, le concours culinaire s'associe au prestigieux Guide Michelin pour départager les candidats sous l'œil avisé d'inspecteurs gastronomiques.

En plus du jury à nouveau composé au quatuor de choc Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet, épaulés cette fois par Stéphanie Le Quellec, les quatorze candidats de Top Chef devront donc se frotter aux palais du célèbre guide. Et ce ne sera pas que pour la forme puisque l'émission a prévu, en plus de la victoire, de pouvoir éventuellement décerner une première étoile au candidat gagnant, lors d'une finale aux airs de grand oral devant les inspecteurs du Michelin.

D'autres surprises pour Top Chef 2025

Mais la saison 16 de Top Chef apportera d'autres nouveautés. Les téléspectateurs retrouveront bien sûr les ingrédients qui font le succès du programme depuis des années : des défis culinaires haletants, un casting de chefs talentueux et ambitieux, sans oublier le retour des épreuves emblématiques comme la boîte noire ou le "Qui peut battre". Ils découvriront aussi une immersion inédite de 24h dans les cuisines du palace George V pour se glisser dans la peau d'un chef étoilé.

Mais la plus grande surprise de cette édition 2025, en dehors du Guide Michelin, concerne sans conteste "La Brigade cachée". Après Hélène Darroze puis Pierre Gagnaire, ce sont deux chefs triplement étoilés qui reprendront cette fois les rênes de ce concours parallèle, permettant de repêcher un candidat éliminé : le confirmé Éric Frechon, déjà aperçu à plusieurs reprises dans Top Chef, et la révélation Fabien Ferré, qui est devenu à 35 ans le plus jeune chef trois étoiles de France. Un duo inédit et prestigieux.

Et la date du retour de Top Chef est enfin connue depuis cette semaine. Pour découvrir toutes ces nouveautés, rendez-vous le mercredi 26 mars prochain, en prime time, sur M6. Le coup d'envoi de la saison 16 de Top Chef sera donné un chouilla plus tard que l'année passée. Mais M6 souhaitait peut être susciter un peu d'attente pour ce millésime annoncé comme exceptionnel.