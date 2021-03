"Top chef : pourquoi l'émission n'est pas diffusée ce mercredi ?"

TOP CHEF 2021. Les fidèles de l'émission de M6 vont avoir une surprise cette semaine : Top Chef n'est pas diffusé ce mercredi 31 mars, mais le lendemain, jeudi 1er avril. La raison.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 17h30] Les fidèles de Top Chef risquent d'être déçus ce mercredi 31 mars 2021. Exceptionnellement, M6 ne diffuse pas de nouvel épisode du concours culinaire ce soir. Et comme c'est parfois le cas, l'émission présentée par Stéphane Rotenberg est décalée d'une journée en raison de l'actualité footballistique. Ce soir, M6 diffuse exceptionnellement le match Bosnie-Herzégovine / France, éliminatoire pour la Coupe du monde 2022, dès 20h35.

Mais que les fans de Top Chef se rassurent : l'épisode 8 est bien diffusé cette semaine. Il sera simplement à découvrir avec une journée de retard, ce jeudi 1er avril. Comme c'est le cas habituellement, le concours culinaire est diffusé jeudi sur M6 à partir de 21h05. Le replay sera quant à lui disponible dès le lendemain matin, vendredi 2 avril. Dès la semaine prochaine, le rythme de diffusion reprend normalement, avec un épisode de Top Chef chaque mercredi. L'épisode 9 sera donc bien visible le mercredi 7 avril 2021 sur la sixième chaîne.

Au cours de l'épisode 7 de Top Chef, diffusé le 24 mars 2021, Charline a quitté le concours. La jeune candidate, gagnante d'Objectif Top Chef, n'a pas réussi à se démarquer face à Baptiste et Thomas, également en dernière chance. Philippe Etchebest n'a donc plus qu'un candidat dans sa brigade. Il reste désormais sept candidats en compétition : Mathias, Sarah, Baptiste, Thomas, Arnaud, Chloé et Mohammed.

Le résumé de l'épisode précédent de Top chef

L'écart entre les candidats de Top Chef se resserre à mesure que le concours avance. Et c'est Charline, qui avait pourtant brillé au cours de l'épisode 7 diffusé ce mercredi 24 mars 2021 sur M6, qui en a fait les frais cette semaine. La gagnante d'Objectif Top Chef a été éliminée du concours culinaire face à Baptiste et Thomas. Au cours d'interviews données à différents médias au lendemain de sa défaite, la candidate de 18 ans a avoué n'avoir aucun regret sur son aventure. Elle est également revenue sur sa relation parfois compliquée avec son binôme de brigade, Mathias, qui n'écoutait pas ses suggestions au début du concours : "Il ne me faisait pas confiance, j'avais du mal à m'imposer et ce n'était vraiment pas facile au début", se souvient-elle auprès de 20 minutes. "Mais après on a parlé et ça allait mieux. Je pense que c'est grâce à la discussion que l'on a eue, on s'est fait confiance après, il fallait juste discuter."

Hélène Darroze l'a avouée elle même au moment de donner le verdict : la recette réalisée Charline en dernière chance aurait pu passer si elle avait été mieux équilibrée. Philippe Etchebest a également salué son parcours, admettant qu'à son âge, lui-même n'avait pas son niveau. Par ailleurs, au cours de cet épisode 7, Charline s'était même démarquée comme finaliste lors de l'épreuve de Glenn Viel, et figurait parmi les trois assiettes plébiscitées par Régis et Jacques Marcon. Pour rappel, les candidats de Top Chef ont été départagés au cours de deux épreuves, l'une technique, l'autre créative : la première consistait à reproduire à l'identique une recette trois étoiles de Glenn Viel, sans avoir la composante de la recette. C'est la brigade rouge d'Hélène Darroze qui a remporté cette épreuve, se qualifiant directement pour la suite du concours. Au cours de la seconde épreuve, les participants du concours culinaire ont dû réaliser un dessert à base de champignons. Si Matthias et Charline ont proposé des assiettes qui ont séduit Régis et Jacques Marcon, c'est celle de Sarah qui les a bluffés : son dessert de girolles sera désormais proposé à la carte de leur restaurant.

Quinze candidats espèrent remporter Top Chef pour cette saison 2021. Ils ont entre 19 et 37 ans, certains travaillent dans des restaurants étoilés auprès des plus grands chefs, d'autres sont encore en apprentissage ou ont ouvert leur propre établissement culinaire. Parmi eux, on retrouve le chef du meilleur restaurant végétarien du monde, des candidats originaires du Japon, de Belgique ou des Etats-Unis, ou encore la gagnante d'Objectif Top Chef, Charline, qui rejoint automatiquement la brigade de Philippe Etchebest.

Depuis la création de l'émission, le jury de Top Chef a beaucoup changé de saisons en saison. Pour cette édition 2021, on retrouve les même chefs que l'an passé : Philippe Etchebest (brigade bleue), Michel Sarran (brigade jaune), Hélène Darroze (brigarde rouge) et Paul Pairet (brigade violette). Pour rappel, ce dernier a intégré le jury de Top chef en 2020, en remplacement de Jean-François Piège. Chaque juré prend sous son aile trois candidats, qu'ils vont conseiller tout au long du concours culinaire et tenter de les emmener jusqu'à la finale. Au cours de l'émission, les éliminations successives entraînent souvent des recompositions de brigades.

On ne connaît pas encore le gagnant de Top Chef 2021, la finale n'ayant pas encore été diffusée. Le 17 juin 2020, les fidèles de Top Chef ont pu découvrir le nom du dernier gagnant du concours culinaire de M6. David Gallienne a remporté la onzième saison, avec 56,41 % des voix, face à Adrien Cachot de la brigade de Paul Pairet (43,59% des votes). Âgé de 31 ans, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était le seul chef étoilé de cette saison 11, chef du restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny (Normandie). Grâce à cette victoire, David a remporté 56 410 euros.

Top Chef est une émission diffusée tous les mercredis sur M6. Top Chef est diffusé sur M6 tous les mercredis. Il est possible de regarder l'émission en direct à partir de 21h05, horaire de diffusion du concours culinaire. Pour regarder en direct l'épisode diffusé le soir même, il suffit de se rendre soit sur la sixième chaîne, soit en streaming sur le site 6play.fr, que ça soit sur ordinateur, tablette ou mobile

Chaque nouvel épisode de Top Chef 2021 est disponible dès le lendemain de sa diffusion en replay. Il suffit de se connecter à 6play, le service de replay de M6, pour retrouver l'épisode. Celui-ci est cependant disponible pour une durée limitée, donc il est recommandé de ne pas tarder avant de rattraper son retard.

Top Chef 2021 - au programme TV tous les mercredis sur M6