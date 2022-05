VISIONS TF1. La série "Visions" est l'occasion pour Louane Emera de faire ses premiers pas sur le petit écran. Elle s'est confiée sur cette expérience.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 20h50] Visions est la première expérience de série TV pour Louane Emera. La chanteuse et comédienne s'était auparavant essayée au cinéma et au doublage, mais jamais à la production en plusieurs épisodes. Auprès de 20 minutes, elle s'est confiée sur cette expérience nouvelle : "C'est beaucoup plus intense ! Le nombre de minutes utiles tournées par jour est plus important que dans un film où il y a beaucoup plus la possibilité de refaire les choses et plus d'attente. [...] Le fait qu'il n'y ait pas d'attente m'a aidé et cela m'a plu". Toutefois, elle l'avoue, elle refuse de se laisser enfermer dans un projet et ne pourrait pas faire une série sans savoir pendant combien de temps elle s'engagerait dans le rôle.

Visions est la nouvelle série de TF1 diffusée les lundis à partir de 21h10. L'ensemble des 6 épisodes sont déjà disponibles sur Salto. Cette série qui flirte entre le fantastique et le policier suit les étranges visions d'un jeune garçon de 8 ans juste après la disparition d'une petite fille. Le capitaine de gendarmerie et sa compagne psychologue décident d'enquêter sur ces étranges phénomènes.

Au casting de Visions, on retrouve donc Louane Emera sous les traits de Sarah, une psychologue qui s'intéresse au jeune garçon et à ses visions. Elle donne la réplique à Soufiane Guerrab (Lupin), qui prête ses traits à Romain, le policier en charge de l'enquête sur la disparition d'une petite fille. Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta ou encore Léon Durieux complètent ce casting. Visions ne devrait pas avoir de saison 2, puisque TF1 a pensé cette fiction comme une mini-série, qui s'achèvera donc à l'issue de son sixième épisode, probablement diffusé le 30 mai 2022.

fiche programme

Synopsis - Une jeune fille de 12 ans a disparu. Au même moment, Diego, 8 ans, a d'étranges visions liées à cette affaire. Le capitaine de gendarmerie et sa compagne psychologue décident de suivre cette piste pour en savoir plus sur la disparition de la fillette.

Après son César du meilleur espoir féminin pour La Famille Bélier, Louane Emera remet sa casquette de comédienne pour la série Visions. Elle interprète Sarah Sauvant, une psychologue en couple avec le capitaine de la gendarmerie qui enquête, à ses côtés, sur la disparition de la jeune fille et les visions fantastiques du petit Diego. Auprès du Parisien, Louane Emera explique que "c'est la première fois [qu'elle a] un rôle aussi adulte, la première fois [qu'elle a] un rôle aussi loin de ce [qu'elle est]dans la vie".

Louane Emera : Sarah Sauvant

Soufiane Guerrab : Romain Sauvant

Jean-Hugues Anglade : Gérald Chabasse

Marie-Ange Casta : Chloé

Julien Boisselier : Stéphane Morand

Max Boublil : Ben

Robinson Stévenin : Gary Mariani

Florence Janas : Camille Delorme

Bruce Dombolo : Ruben Sadri

Anne Marivin : Sandrine Thureau

Léon Durieux : Diego Mariani

Clément Bresson : Jeff

Sophie Cattani : Laetitia

Visions est une série en six épisodes diffusée sur TF1 à partir du 16 mai 2022. Les épisodes sont disponible en replay dès le lendemain de leur diffusion sur le site MyTF1, comme les autres séries proposées sur la première chaîne. Notons également que l'intégralité de la série Visions est à voir en streaming sur la plateforme par abonnement Salto. Il suffit d'avoir un compte pour binge-watcher les épisodes.