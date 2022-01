WHY WOMEN KILL SAISON 2. Why Women Kill est de retour pour une saison 2 sur M6 depuis le 6 janvier 2022. De nouvelles actrices arrivent dans la série.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 20h30] Why Women Kill est de retour pour une saison 2 sur M6. Mais, en tant que série d'anthologie, tout change -à l'exception du créateur et scénariste Marc Cherry- change dans cette suite. A commencer par les acteurs et les personnages. L'héroïne, Alma, est incarnée par la comédienne Allison Tolman, que les spectateurs ayant vu la première saison de Fargo et Good Girls pourront reconnaître. Son ennemie est incarnée par Lana Parrilla, connue pour avoir joué la Sorcière/Regina Mills dans Once upon a time. B.K. Cannon, qui trouve ici l'un de ses premiers grands rôles, incarne de son côté Dee, la fille d'Alma.

Dans Why Women Kill, on retrouve également l'actrice mexicaine Veronica Falcon, vue dans Perry Mason et Ozark, qui prête ses traits à Catherine. Côté casting masculin, la série Why women Kill réunit Matthew Daddario (Scooter), vu dans Shadowhunters. Nick Frost (Hot Fuzz, Shaun of the Dead) campe quant à lui Bertram, le mari d'Alma. La saison 2 de Why Women Kill ne sera pas la dernière, puisqu'une saison 3 est actuellement en préparation aux Etats-Unis.

En savoir plus

Synopsis - La première saison de Why Women Kill met en scène la vie de trois femmes vivant dans la même maison, à trois époques différentes . Ces dernières souhaitent se venger lorsqu'elles découvrent que leurs maris respectifs les trompent. Dans la saison 2, on plonge dans les années 1940, découvrant le quotidien d'Alma, une femme au foyer qui rejoint un club de jardinage, dans lequel oeuvre la riche Rita Castillo. Cette dernière a épousé son mari pour de l'argent, dans l'espoir qu'il meure, sans succès. Elle se console donc dans les bras de son jeune amant, qui est lui-même amoureux de la fille d'Alma.

Ginnifer Goodwin : Beth Ann Stanton (saison 1)

Lucy Liu : Simone Grove (saison 1)

Kirby Howell-Baptiste : Taylor Harding (saison 1)

Taylor Harding (saison 1) Alexandra Daddario : Jade (saison 1)

Sam Jaeger : Robert Stanton (saison 1)

Sadie Calvano : April Warner (saison 1)

Jack Davenport : Karl Grove (saison 1)

Reid Scott : Eli Cohen (saison 1)

Allison Tolman : Alma Fillcot (saison 2)

Lana Parrilla : Rita Castillo (saison 2)

B.K. Cannon : Deirdre "Dee" Fillcot (saison 2)

Jordane Christie : Vern Loomis (saison 2)

Matthew Daddario : Scooter Polarsky (saison 2)

Veronica Falcon : Catherine Castillo (saison 2)

Nick Frost : Dr Bertram Fillcot (saison 2)

La diffusion de la première saison de Why Women Kill a débuté le 26 mars 2020, et s'est achevée le 21 mai 2020 sur M6, à 21 heures. La saison 2 est diffusée à partir du 6 janvier 2022, toujours sur la sixième chaîne. Pour revoir les épisodes de la série de Marc Cherry, il suffit de se connecter sur le site de replay 6play. La chaîne met en effet en ligne, durant 8 jours, le dernier épisode de la série à visionner en streaming. Il suffit de se connecter au site pour pouvoir visionner le contenu. Notons également que la série est accessible pour les abonnés de la plateforme de streaming Salto.