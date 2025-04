Astérix et Obélix le combat des chefs : la série d'Alain Chabat sur Netflix vaut-elle le coup d'oeil ?

La série d'animation d'Alain Chabat, qui adaptera l'album "Le combat des chefs", est sortie sur Netflix le 30 avril 2025.

Plus de 20 ans après la première sortie du cultissime Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat revient ravir ses fans avec un nouvel épisode de l'irréductible village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette fois, le réalisateur a choisi le format série animée pour adapter l'album cultissime Le combat des chefs. Les cinq épisodes de la mini-série sont en ligne depuis le 30 avril 2025.

Et nous ne pouvons que vous recommander cette série qui se regarde en 2h30 à peine. Accessible aux enfants et aux parents, Astérix et Obélix : le combat des chefs est une franche réussite narrative et visuelle. Sur le plan de l'écriture, Alain Chabat et son complice, Benoît Ouillion prouvent leur maîtrise parfaite de l'esprit Uderzo et Goscinny : jeux de mots, références modernisées, clins d'œil à la BD et noms de personnages qui parlent au public de 2025, la série fourmille de trouvailles malines qui ne viennent pas noyer le propos, à savoir l'amitié entre les deux protagonistes.

Sur le plan de la mise en scène également, Astérix et Obélix : le combat des chefs est un délice. La série a mille idées et une créativité visuelle foisonnante (les mosaïques, les onomatopées écrites, l'usage du montage pour décrire les essais farfelus de Panoramix...). On en prend plein les yeux, mais aussi plein les oreilles, grâce à une bande-son détonnante et un casting vocal aux petits oignons (Alain Chabat lui-même, mais aussi Gilles Lellouche, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Thierry Lhermitte...). Vous pouvez tomber dans la potion magique sans hésiter !

Quelle est l'intrigue d'Astérix et Obélix : le combat des chefs ?

Pour venir à bout du village irréductible, les romains ont un plan : envoyer un des chefs gaulois soumis à Rome pour affronter Abraracourcix. Malheureusement, le chef de la tribu ne va pas pouvoir compter sur sa fameuse potion magique. Panoramix, le druide, a reçu un menhir sur la tête. Il est désormais amnésique et ne se souvient plus de la formule de la potion magique...

Quelles voix françaises dans Astérix et Obélix : le combat des chefs ?

Alain Chabat : Astérix

Gilles Lellouche : Obélix

Anaïs Demoustier : Metadata

Laurent Laffite : Jules César

Thierry Lhermitte : Panoramix

Géraldine Nakache : Bonemine

Jean-Pascal Zadi : Potus

Grégoire Ludig : Abraracourcix

Alexandre Astier : Ordralfabétix

David Marsais : Bibus

Jérôme Commandeur : Maman César

Fred Testot : Fastandfurious

Jeanne Balibar : Apotika

Grégory Gadebois : Aplusbégalix

Où voir Astérix et Obélix : le combat des chefs en streaming ?

La série animée Astérix version Alain Chabat est disponible en streaming sur Netflix depuis le 30 avril 2025. Vous pouvez vous abonner à la plateforme et profiter de l'intégralité du catalogue dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher avec publicités. D'autres offres, moyennant 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent également, sans publicités.