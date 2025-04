DIRECT. Barcelone - Inter : le Barça ne lâche rien, suivez le match

Quelle action de Lamine Yamal encore ! Dans la surface, l'ailier barcelonais pique son ballon du gauche et cela se transforme en lob. Le ballon s'écrase sur la barre transversale de Sommer qui semblait battu...

C'est au tour de Hansi Flick de faire ses deux derniers changements. Gavi entre à la place de Pedri, encore excellent ce soir, et Christensen remplace Cubarsi.

Du côté de l'Inter, Simone Inzaghi fait ses deux derniers changements. Darmian et Zielinski remplacent respectivement Dumfries et Marcus Thuram, les deux buteurs de la soirée.

Raphinha prend ses responsabilités et décide de frapper en force au sol côté ouvert. Yann Sommer n'a pas anticipé et parvient à se coucher sur ce ballon.

Lamine Yamal obtient un coup franc très bien placé à l'entrée de la surface, légèrement décalé sur la droite par rapport au but gardé par Yann Sommer. Idéalement placé pour un gaucher...

L'Inter se voit refuser un but pour une position de hors-jeu ! Sur un centre superbe de Dumfries depuis son aile droite, Mkhitaryan est trouvé au deuxième poteau et parvient à marquer mais il est aussitôt signalé hors-jeu. Une décision confirmée par le VAR.

22:25 - BUT ! Le Barça égalise aussitôt (3-3) !

Le Barça égalise deux minutes après le but de Dumfries pour revenir à 3-3 ! Sur un corner tiré à ras de terre vers l'entrée de la surface, Yamal laisse passer entre ses jambes pour Raphinha. Le Brésilien déclenche une frappe surpuissante qui s'écrase sur la barre mais le ballon revient sur Sommer et rentre dans le but italien.