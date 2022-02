WHY WOMEN KILL SAISON 3. Alors que la saison 2 s'achève sur M6, quand voir la suite de Why women kill ?

[Mis à jour le 3 février 2022 à 20h30] Les deux derniers épisodes de la série Why women kill sont diffusés sur M6 le 3 février 2022. Que les fans se rassurent : une saison 3 est bel et bien en préapration, comme a pu l'annoncer le site TVLine, information confirmée par le Hollywood Reporter en décembre dernier. Les fans vont de nouveau découvrir de nouveaux personnages, puisque Why women kill est une série d'anthologie : l'intrigue et le casting change de saison en saison.

Pour l'heure, on ne sait pas quand la saison 3 de Why women kill sera diffusée ni quelles actrices seront au casting. Aux Etats-Unis, il a fallu attendre un an et demi entre la première et la seconde saison. La suite sera probablement diffusée d'ici 2023 outre-Atlantique. En conséquence, il faudra patienter quelques mois après sa diffusion américaine pour la découvrir sur les écrans français. M6 devrait de nouveau diffuser la série, comme ça a pu être le cas pour les deux premières saisons.

Synopsis - La première saison de Why Women Kill met en scène la vie de trois femmes vivant dans la même maison, à trois époques différentes . Ces dernières souhaitent se venger lorsqu'elles découvrent que leurs maris respectifs les trompent. Dans la saison 2, on plonge dans les années 1940, découvrant le quotidien d'Alma, une femme au foyer qui rejoint un club de jardinage, dans lequel oeuvre la riche Rita Castillo. Cette dernière a épousé son mari pour de l'argent, dans l'espoir qu'il meure, sans succès. Elle se console donc dans les bras de son jeune amant, qui est lui-même amoureux de la fille d'Alma.

Ginnifer Goodwin : Beth Ann Stanton (saison 1)

Lucy Liu : Simone Grove (saison 1)

Kirby Howell-Baptiste : Taylor Harding (saison 1)

Taylor Harding (saison 1) Alexandra Daddario : Jade (saison 1)

Sam Jaeger : Robert Stanton (saison 1)

Sadie Calvano : April Warner (saison 1)

Jack Davenport : Karl Grove (saison 1)

Reid Scott : Eli Cohen (saison 1)

Allison Tolman : Alma Fillcot (saison 2)

Lana Parrilla : Rita Castillo (saison 2)

B.K. Cannon : Deirdre "Dee" Fillcot (saison 2)

Jordane Christie : Vern Loomis (saison 2)

Matthew Daddario : Scooter Polarsky (saison 2)

Veronica Falcon : Catherine Castillo (saison 2)

Nick Frost : Dr Bertram Fillcot (saison 2)

La diffusion de la première saison de Why Women Kill a débuté le 26 mars 2020, et s'est achevée le 21 mai 2020 sur M6, à 21 heures. La saison 2 est diffusée du 6 janvier 2022 au 3 février 2022, toujours sur la sixième chaîne. Pour revoir les épisodes de la série de Marc Cherry, il suffit de se connecter sur le site de replay 6play. La chaîne met en effet en ligne, durant 8 jours, le dernier épisode de la série à visionner en streaming. Il suffit de se connecter au site pour pouvoir visionner le contenu. Notons également que la série est accessible pour les abonnés de la plateforme de streaming Salto.