"Un champ de fleurs de la taille de 140 terrains de football" : le printemps y est plus intense que nulle part ailleurs

Découvrez ce spectacle naturel unique au monde qui ne dure que 10 jours par an.

Alors que les cerisiers en fleurs du printemps commencent à perdre leurs pétales, une explosion de couleurs prend le relais à plus de 1 000 mètres d'altitude. Quelque part sur la planète, une crête de montagne s'enflamme littéralement sous une marée rose à perte de vue. Ce panorama vertigineux attire chaque année plus de 300 000 visiteurs pour un spectacle qui ne dure que 10 jours.

Imaginez un tapis de fleurs de la même couleur électrique qui s'étend sur 990 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 140 terrains de football : ici le printemps arrive plus tard mais dans la démesure ! Le décor est presque irréel : entre les parois rocheuses et les sentiers de crête, on marche littéralement sur un nuage floral qui s'étire sur plus de 4 kilomètres...

Sentier du mont Biseul couvert d'azalées en fleurs, près de Daegu en Corée du Sud. © Yonhap News/Newscom/SIPA (publiée le 17/04/2026)

Bienvenue au mont Biseul, dans la région de Daegu, en Corée du Sud. C'est ici que se trouve la plus grande colonie d'azalées de tout le pays. Le timing est ultra-précis : la floraison atteint son pic entre le 10 et le 20 avril. A ces dates, le festival de Chamkkot célèbre chaque année cette floraison spectaculaire avec des concerts et cérémonies traditionnelles, mais les fleurs sont encore là pour quelques jours. Le nom "Biseul" vient d'ailleurs de la forme de la crête, qui rappellerait un instrument de musique traditionnel coréen, le geomungo.

Pour atteindre ce paradis, le départ se fait au temple Yugasa, une merveille héritée de la dynastie Silla. Le parcours de randonnée, environ 6,5 kilomètres aller-retour, est accessible aux familles mais réserve quelques sensations fortes sur la crête pour ceux qui n'ont pas le vertige. En chemin, on croise un monument naturel unique : une rivière de roches granitiques géantes qui dévale la montagne sur 2 kilomètres. Au sommet, le temple Daegyeonsa, restauré après un siècle d'abandon, semble flotter au-dessus de la mer de fleurs avec, par temps clair, une vue plongeante sur les gratte-ciels de la ville de Daegu.

Cour et sanctuaire bouddhiste du temple Daegyeonsa, avec les rochers du pic Daegyeonbong du Mont Biseul. © JinChang - stock.adobe.com

L'accès au mont Biseul est gratuit, parking inclus, mais les embouteillages sont fréquents durant cette période de pic. Le petit secret des habitués ? Vérifier l'état de la floraison en temps réel via les caméras de surveillance sur YouTube ou le site officiel du district de Dalseong-gun avant de grimper. Sur place, on peut même goûter à la tradition locale avec des crêpes aux fleurs ou un bibimbap printanier.

Si vous cherchez le point de chute où le printemps est le plus intense au monde, vous venez de le trouver. Le mont Biseul n'est pas qu'un spot photo pour les réseaux sociaux, c'est un lieu où se rencontrent une géologie fascinante, une spiritualité millénaire et une nature sauvage unique au monde.