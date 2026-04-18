Attention : cette nouvelle espèce d'araignées peut être confondue avec un champignon

Des chercheurs sont tombés sur une espèce surprenante, qu'ils ont prise au premier regard pour un champignon. Pourtant, il s'agissait d'une araignée.

C'est une nouvelle découverte qui ne va pas plaire aux arachnophobes. Des chercheurs étaient en expédition nocturne dans le corridor Llanganates-Sangay, une partie des Andes équatoriennes, lorsqu'ils sont tombés sur une espèce étrange. S'ils ont d'abord pensé avoir trouvé un champignon, ils ont ensuite cru faire face à une araignée morte infectée par un champignon qui appartient à la famille des Cordycipitaceae et au genre Gibellula. Il est connu pour se développer sur les araignées. Ils ont finalement tenté de la toucher et c'est à ce moment-là qu'elle a bougé. Il n'était donc en réalité pas du tout question de champignon, il s'agissait uniquement d'une araignée.

Comment ont-ils pu se tromper ? Cet arachnide a, en fait, la capacité de se camoufler en ressemblant au végétal. L'araignée était pâle avec des structures allongées sur l'abdomen, comme le champignon. Ces deux tubercules dorsaux rappellent aussi celles des Gibellula. Elle était aussi parfaitement immobile sous une feuille, à l'endroit où ces derniers tendent à apparaitre. Quand elle a bougé, ils ont remarqué ses pattes presque translucides. C'est alors qu'ils ont lancé une étude sur le spécimen, dont les résultats ont été publiés dans la revue Zootaxa, et ont acté la découverte d'une nouvelle espèce grâce à ce spécimen. Ils ont aussi ainsi documenté le premier cas d'un tel mimétisme.

© Zootaxa

L'araignée découverte appartient à un genre appelé Taczanowskia, et a donc été nommée "Taczanowskia waska". Cette stratégie semble avoir deux objectifs : l'animal tente ainsi d'échapper à ses prédateurs, qui ne la considèrent alors pas comme une proie comestible et elle prend un aspect répulsif. Cela lui permet aussi de se cacher pour surprendre ses proies. Ne construisant pas de toiles, elle attrape de petits invertébrés qui passent, ce qui rend compréhensible l'utilité d'un camouflage pour une meilleure chasse.

Si elle est le premier cas décrit, cela ne veut pas dire que c'est forcément la seule espèce à utiliser ce stratagème. D'autres araignées observées dans différentes régions tropicales pourraient en faire de même, mais cela reste à confirmer. Les forêts tropicales recèlent encore aussi de nombreuses espèces inconnues.