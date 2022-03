Voyage en Grèce : fin du formulaire de localisation obligatoire

La Grèce n'exige plus de test de dépistage du coronavirus pour les voyageurs vaccinés ni de le formulaire de localisation des passagers à présenter avant d'embarquer. Dernières infos et formalités.

[Mis à jour le 4 mars 2022 à 12h33] Vous souhaitez voyager à Athènes, Héraklion, Corfou ou encore Thessalonique dans les semaines à venir ? Bonne nouvelle, la Grèce suit plusieurs de ses voisins européens et allège les conditions d'entrée sur son territoire. Depuis le 7 février 2022, les voyageurs en provenance d'un pays de l'UE possédant un certificat de vaccination européen valide n'ont plus à effectuer de test au départ. Elle a également annoncé la suppression de l'obligation pour les voyageurs internationaux vaccinés de remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF). La mesure prendra effet à partir du 15 mars, a déclaré le ministre du Tourisme, Vassilis Kikilias. Lors de votre arrivée en Grèce, un dépistage aléatoire est possible à l'aéroport. Pour rejoindre les îles grecques depuis le continent ou en partance d'une autre île, les mêmes documents que pour l'entrée dans le pays seront demandés.

Après plusieurs mois de confinement, la Grèce a levé tout ses mesures sanitaires pour sa population mais aussi pour les touristes. Désormais, les visiteurs doivent présenter un certificat de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage ou un test PCR négatif de moins de 72h pour entrer sur le territoire (également exigé pour les enfants à partir de 5 ans). A l'arrivée en Grèce, tous les voyageurs sont soumis à un dépistage aléatoire à la Covid-19 (test RT-PCR) ou à un test antigénique rapide aléatoire.

Les résidents des pays de l'UE sont dispensés de la quarantaine préventive de 7 jours en présentant un test PCR négatif ou un certificat de vaccination de plus de 14 jours.

Non, il n'y a pas de couvre-feu en Grèce. Le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs, pour toutes les personnes âgées de 4 ans ou plus.

Les musées ont rouvert partout en Grèce. Les cinémas en plein air et les théâtres ont également rouvert fin mai 2021.

Oui, les conditions de voyage sont les mêmes pour la Grèce continentale et la Crète. Pour vous y rendre, il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination ou un test PCR de moins de 72h au moment de l'embarquement.

Les plages de la Grèce continentale, des Cyclades et des îles Ioniennes ont rouvert à la baignade. La navigation sur un bateau privé et la pêche récréative sont autorisées.