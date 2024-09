Cette île à 3 heures de Paris a de superbes plages, il y fait encore 25 degrés à l'automne

Envie de prolonger l'été ? Direction une île enchanteresse à seulement 3 heures de Paris, où les plages de rêve et le soleil généreux vous attendent jusqu'en automne.

Alors que l'automne s'installe doucement en France, apportant son lot de grisaille et de fraîcheur, il est encore temps de s'offrir une parenthèse ensoleillée. Et pour cela, nul besoin de partir à l'autre bout du monde. À seulement 3 heures et 20 minutes de vol de Paris, une île méditerranéenne au charme fou vous tend les bras pour un séjour placé sous le signe du soleil et de la douceur de vivre.

Avec ses 340 jours d'ensoleillement par an, ce petit paradis automnal bénéficie d'un climat exceptionnel qui permet de profiter de ses atouts bien au-delà de la saison estivale. En septembre et octobre, les températures oscillent encore autour de 25°C, offrant des conditions idéales pour alterner baignades et visites culturelles. L'eau cristalline affiche elle aussi une température des plus agréables, avoisinant les 25°C. De quoi se prélasser sur l'une des nombreuses plages de sable fin qui bordent l'île.

Parmi les plus belles plages, on peut citer la plage de Nissi Bay, située à l'ouest d'Agia Napa. Avec ses 300 mètres de sable doré et son petit îlot accessible à pied, c'est un véritable petit coin de paradis. Non loin de là, la plage rocheuse de Katsarka et ses eaux turquoises invitent à la baignade et aux sports nautiques. Équipées de transats, de parasols et de vestiaires, ces plages bénéficient en outre du prestigieux label Pavillon Bleu, gage de leur qualité et de leur propreté.

Cet endroit, c'est bien entendu Chypre. Mieux, l'île ne se résume pas à ses seules plages. Elle recèle aussi de nombreux trésors culturels et historiques à découvrir, à l'image de sa capitale Nicosie. Unique ville au monde encore divisée par un mur, elle témoigne du passé mouvementé de l'île, entre influences vénitiennes, ottomanes et byzantines. Le quartier de Chrysaliniotissa et ses maisons traditionnelles du début du 20e siècle valent notamment le détour, tout comme l'église Archangelos Michael ou encore la mosquée Omeriye.

Pour une vue panoramique sur les deux parties de la ville, direction la tour d'observation Shacolas et ses 11 étages. De là-haut, vous pourrez immortaliser le camaïeu de toits de tuiles rousses et de murs blancs. Les amateurs d'histoire apprécieront aussi le traditionnel bain turc Hamam Omerye, témoin de la diversité des influences qui ont façonné l'île.

Après cette immersion culturelle, rien de tel qu'une escapade sur la plage de Larnaca, à seulement quelques minutes de route de Nicosie, pour se détendre et profiter de la douceur automnale. Avec ses eaux calmes et ses températures clémentes, elle est parfaite pour un break. De quoi revenir avec des souvenirs plein la tête et l'envie de repartir bien vite profiter du soleil en toute saison.