Plages vides et villes magnifiques, cette région est un petit paradis à l'automne

Vous rêvez d'un week-end ensoleillé en automne ? Direction une région méconnue d'Europe qui vous réserve de belles surprises.

Alors que les premiers frimas de l'automne pointent le bout de leur nez, il est encore temps de s'offrir une parenthèse ensoleillée loin de la grisaille et des averses. Si les destinations phares de la Méditerranée sont prises d'assaut durant l'été, certaines régions moins connues réservent de belles surprises aux voyageurs en quête de douceur automnale. À seulement quelques heures de vol de Paris, cette perle d'Europe du Sud est un véritable concentré de bonheur pour profiter des derniers rayons de soleil.

Imaginez des plages de sable fin baignées par une mer turquoise, bordées de falaises majestueuses. Des villages pittoresques aux façades immaculées invitent à la flânerie dans leurs ruelles pavées chargées d'histoire. Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste, avec une cuisine méditerranéenne généreuse et savoureuse mettant à l'honneur les produits du terroir. Un véritable paradis automnal qui ne demande qu'à être exploré.

Cette région enchanteresse, c'est le "talon" de la botte italienne : bienvenue dans les Pouilles ! Située à l'extrême sud-est de la péninsule, cette terre de contrastes offre un dépaysement total. Les Pouilles déroulent d'abord leurs plages sublimes où se côtoient mer Adriatique et mer Ionienne. À l'abri des foules estivales, c'est le moment idéal pour profiter du littoral en toute quiétude. Les eaux cristallines vous invitent à la baignade, avec des températures encore douces avoisinant les 20°C en octobre.

Les Pouilles se visitent aussi à travers ses villes et villages de caractère. Bari, la capitale régionale, séduit par son charme méditerranéen avec sa vieille ville et son front de mer animé. Plus au sud, Lecce est un joyau baroque surnommé la "Florence du Sud" pour son architecture raffinée. Mais ce sont surtout les petites cités côtières qui font la renommée de la région. Perché sur une falaise vertigineuse, le village de Polignano a Mare offre un panorama à couper le souffle. Ostuni, la "ville blanche", est aussi à ne pas manquer.

Hors des sentiers battus, les paysages ruraux des Pouilles invitent à une douce escapade automnale. Au milieu des champs d'oliviers millénaires et des vignobles, c'est la saison idéale pour partir à la découverte des trésors gastronomiques locaux. Participez aux vendanges et dégustez des vins réputés comme le Primitivo ou le Negroamaro. Savourez l'huile d'olive fraîchement pressée et les délicieuses pâtes fraîches, spécialités de la région. Avec peut-être un peu de truffe fraîche ?!

L'arrière-pays réserve aussi des merveilles insoupçonnées, à l'image de la ville troglodytique de Matera. Ses habitations creusées dans la roche calcaire, les "sassi", offrent un spectacle fascinant. Tout près, les fameux "trulli" d'Alberobello, ces maisons traditionnelles au toit conique, sont aussi à voir. Dans les Pouilles, vous vivrez un automne inoubliable sous le soleil italien. La dolce vita dans toute sa splendeur !