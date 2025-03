"On dirait les Maldives" : une baignade dans ce pays d'Europe va rendre jaloux vos amis sur Instagram

Des eaux turquoises, des plages immaculées, une nature luxuriante... Non, vous n'êtes pas aux Maldives mais bien en Europe ! Découvrez cette destination encore confidentielle qui fera pâlir d'envie vos abonnés Instagram.

Vous rêvez des Maldives mais redoutez le long vol et le prix du séjour ? Et si on vous disait qu'une alternative tout aussi époustouflante se cachait bien plus près de chez nous, en Europe ? Sur TikTok et Instagram, une tendance fait fureur : les "dupes", ces alternatives moins chères mais tout aussi belles à des produits ou des destinations hors de prix.

Dans le domaine du voyage, une destination en particulier est en train de se tailler la part du lion grâce à cette mode. Ses paysages à couper le souffle et ses eaux cristallines lui ont valu depuis plusieurs années un surnom flatteur. "On dirait les Maldives", "les plages sont superbes", "l'endroit Instagrammable"... Les descriptions sont élogieuses sur les réseaux sociaux où les vidéos et les photos (avec ou sans filtre ?) sont nombreuses.

Mieux, le terme "Maldives de l'Europe", régulièrement cité par ceux qui reviennent du pays en possession de photos sublimes, s'est désormais imposé jusque dans certains guides touristiques, notamment Outre-Manche.

Il faut dire que le parallèle est frappant à première vue : on y trouve aussi des plages immaculées qui s'étendent à perte de vue, une mer aux nombreuses nuances de bleu, des criques secrètes qui s'offrent aux audacieux et aux curieux. Petit plus : on trouve aussi à proximité des sites archéologiques fascinants. Bienvenue en... Albanie !

Les stations balnéaires dans le sud du pays séduisent le plus grand nombre par leurs plages paradisiaques. L'une d'entre elles à Ksamil est considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Seul bémol : le bon plan commence à être connu, les plages déjà bondées à la haute saison et les places sont chères sur les transats en bord de mer. Bonne nouvelle toutefois, toute la Riviera albanaise, avec ses 100 kilomètres de littoral préservé, saura vous séduire. Les spots instagrammables s'y succèdent. Citons par exemple la sublime plage de Pema e Thate toute proche de Ksamil avec ses lits posés face à la mer.

Le plus beau dans tout ça ? L'Albanie reste une destination très abordable comparée à d'autres joyaux européens ou mondiaux. Une semaine à l'hôtel vous coûtera trois fois moins cher en moyenne qu'aux Maldives.

Pour les voyageurs désireux de découvrir l'Albanie plus confidentielle, il est également possible de partir à la découverte de sites classés à l'UNESCO. Parmi les immanquables, citons la grotte de Kreshmoi, la vieille ville byzantine de Girkaster ou encore la lagune du lac Butrint. Dhermi, Himara ou Saranda sauront enfin également vous séduire sur la côte.