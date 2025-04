Cette région à 3 heures de Paris compte l'une des plus belles plages du monde, elle séduit de plus en plus de Français

Cette côte vient de faire son entrée dans le top 10 des plus belles plages du monde selon le classement 2025 de Tripadvisor. Cette distinction met en lumière les atouts d'une région de plus en plus appréciée.

Avec ses six kilomètres de sable doré, ses eaux turquoise et ses majestueuses falaises ocres, la plage a de quoi impressionner. Ce cadre idyllique lui a d'ailleurs valu de se hisser à la 6e place du classement des plus belles plages du monde et à la deuxième place du classement des plus belles plages d'Europe établi par Tripadvisor pour l'année 2025. Les eaux peu profondes sur une longue distance et la possibilité de marcher loin le long du rivage figurent parmi les avantages de cette plage, comme sa préservation avec la présence d'un parc naturel.

Ce littoral exceptionnel dont le nom signifie "plage des falaises" en portugais, s'étire entre les villes de Vilamoura et d'Albufeira, dans la région de l'Algarve au sud du Portugal. Praia da Falesia offre des clichés exceptionnels aux photographes, notamment au lever ou au coucher du soleil en profitant des reflets sur les falaises.

Ses atouts naturels ont séduit de nombreux visiteurs ces dernières années. Cette plage de rêve s'inscrit en plus dans une région tout aussi séduisante, l'Algarve, déjà très appréciée des Britanniques et qui attire une clientèle française grandissante. La région de l'Algarve a ainsi accueilli plus de 5 millions de touristes en 2024.

Au-delà de ses plages sublimes, l'Algarve séduit par la diversité de ses paysages. La serra, ce massif montagneux dans l'arrière-pays, offre un écrin de nature préservée pour les randonneurs. Les villes aussi ont leur caractère, de Silves à l'influence maure à la vibrante Portimão et son célèbre circuit de moto et de F1, en passant par l'architecture de Tavira et la festive Albufeira. Pour se détendre, rendez-vous aux spas, centres de thalassothérapie et thermes de Monchique alors que les golfeurs s'en donneront à cœur joie sur les nombreux parcours reconnus par les pros du swing.

Outre ses 200 kilomètres de côtes atlantiques, son ensoleillement généreux et ses villes animées comme Albufeira, ce petit paradis méditerranéen présente un rapport qualité-prix rare en Europe. C'est devenu une alternative économique, proche de Paris via l'aéroport de Faro (2h40 de vol) et encore moins fréquentée que les spots les plus connus de Méditerranée. En 2023 comme en 2024, l'Algarve a ainsi accueilli de nombreux vacanciers britanniques mais aussi allemands ou irlandais. Et les Français ? On en voit de plus en plus alors que les retraités hexagonaux, séduits par les avantages fiscaux offerts par le Portugal, ont été parmi les premiers à s'y installer au début des années 2010.