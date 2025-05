Perché sur son éperon rocheux, ce village blanc est une perle cachée de l'Andalousie

D'une beauté immaculée, ce village est le secret le mieux gardé de l'Andalousie.

Ce sont des villages immaculés de blanc avec des maisons blanchies à la chaux scintillant sous le soleil d'Andalousie offrant un saisissant contraste avec le bleu du ciel... Perchés sur des collines, chacun de ces bourgs offrent des panoramas spectaculaires sur la campagne environnante parsemée d'oliveraies. Si Ronda, Frigiliana ou Setenil de las Bodegas sont les villages les plus populaires de la célèbre Route des Villages Blancs, il existe une localité moins touristique que d'autres... à tort !

Ce village est un secret bien gardé des Andalous, à l'atmosphère calme et authentique. Niché dans la province de Cadix, Olvera séduit au premier regard, dressé au sommet d'une colline avec ses innombrables maisons blanches et ses ruelles escarpées ornées de pots de fleurs colorées qui mènent toutes à son église et son château perché au sommet. De là-haut, la vue sur les vastes champs d'oliviers et les collines boisées de la campagne andalouse est sublime.

Promenez-vous dans les ruelles pittoresques d'Olvera, l'occasion de découvrir l'artisanat local et de goûter à la gastronomie traditionnelle andalouse. Rejoignez son château construit à la fin du 12ᵉ siècle au point le plus haut de la ville, à 623 mètres d'altitude. Cette forteresse composée d'un chemin de ronde, de trois tours et d'une enceinte souterraine a été bâtie pour défendre le territoire nasride de Grenade.

L'Église Notre-Dame de l'Incarnation est située au sommet du village blanc d'Olvera en Andalousie. © Adwo - stock.adobe.com

Le second édifice remarquable n'est autre que l'Église Notre-Dame de l'Incarnation qui se dresse fièrement juste en-dessous, sur la Plaza de la Iglesia. Ce temple néoclassique de la fin du 18ᵉ siècle aux imposantes tours jumelles est au centre de nombreuses célébrations religieuses. Toujours dans ce quartier de la Villa, n'hésitez pas à découvrir le musée "La Frontera y los Castillos " puis à quelques pas, la Torre del Pan, une ancienne construction de l'époque nasride qui servait de boulangerie.

Au-delà de cette visite culturelle, les amoureux de nature ne seront pas en reste. Une randonnée à pieds ou à vélo sur la Via Verde de la Sierra offre des vues sublimes et passe par le Peñón de Zaframagón, une réserve naturelle qui abrite une importante colonie de vautours fauves.

La Route des Villages Blancs se prête bien à un road trip au printemps, avant la chaleur accablante de l'été. Olvera est une excellente porte d'entrée à la partie nord de la sierra de Cadix. Le village d'Arcos de la Frontera, classé monument historique et artistique, est situé à moins d'une heure. Sur le retour, à 45 minutes d'Olvera, on rejoint Setenil de las Bodegas, réputé pour ses maisons semi-troglodytes. Enfin, à 30 minutes d'Olvera, Zahara de la Sierra est un autre village blanc magnifique avec son château maure et son réservoir El Gastor, l'une des attractions les plus connues, où l'on pratique le kayak et le pédalo et dont les rives sont propices à la randonnée à pieds ou à vélo.