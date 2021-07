55€ la visite guidée

L'Irlande du Nord a été le terrain de tournage préféré de Game of Thrones. Ses paysages et ses bâtisses se sont révélées être le décor parfait pour la série. Le parc forestier de Tollymore ou " forêt hantée " dans le comté de Down compte 600 hectares de séquoias antiques et des arches de pierres gothiques. Dark Hedges, allée de hêtres tortueux dans le comté d'Antrim, s'est vue rebaptisée " route royale ". Le personnage de Arya y est capturé avant d'être caché dans la grotte de Pollynagollum (comté de Fermanagh). Toujours dans le comté d'Antrim, la vallée de Shillanavogy, au pied du mont Slemish ou bien encore Glenariff, vallée la plus belle du compté, connu comme " Reine des Glens ". Un autre site d'importance pour les Dothrakis se trouve aux montagnes de Mourne, dans le comté de Down. A la frontière entre le comté d'Antrim et celui de Derry-Londonderry se situe la montagne Binevenagh, formant le bord du plateau d'Antrim et offrant depuis le sommet une vue panoramique sur des kilomètres. Et puis, il y a bien sûr les chateaux! Shane's Castle, dans le comté d'Antrim a été construit au XIVe siècle au bord du Lough Neagh mais n'est pas ouvert au public. Le château de Cairncastle, en haut sur le plateau d'Antrim, ne se visite pas non plus mais est visible depuis la route ce qui vous permettra de prendre quelques photos. Au château de Ward, dans le comté de Down, vous découvrirez les ruines de l'édifice à créneaux du XVIème siècle. Non loin de là se trouve le champ d'Audley, sur les rives de Strangford Lough. Il existe des visites guidées Game of Thrones au départ de Dublin (durée : 1 journée). Comptez 55 euros pour les adultes et 45 euros pour les moins de 16 ans. Site des visites guidées Game of Thrones

Crédit : Sara Winter / 123RF