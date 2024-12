DIRECT. Championnats du monde de natation en petit bassin : première médaille pour les Bleus dans une soirée compliquée

Première médaille pour la délégation tricolore aux Mondiaux de natation en Hongrie. Ce mercredi 11 décembre, Beryl Gastadello a remporté l'argent en 50m papillon. Déception pour Mélanie Hénique et Anastasiia Kirpichnikova, 6e. Maxime Grousset se qualifie en finale du 100m NL.

En direct

19:18 - Départ fou Dans les 25 premiers mètres, Miron Lifintsev a placé la délégation neutre sur orbite. 19:14 - Dernière course ! Quelle épreuve pour clôturer la deuxième soirée des Mondiaux de natation en petit bassin ! Place au relais mixte 4x50m 4N. Voir les images Politique, roi des bars... Que sont devenues les anciennes gloires de la natation française ? 19:10 - Soirée idéale pour Pallister, Kirpichnikova 6e ! Quelle course de Lani Pallister ! En 8'01"95, l'Australienne remporte l'or en 800m NL rapide chez les dames et bat le record du monde des Mondiaux de la discipline. Isabel Gose s'empare de l'argent devant l'Américaine Katie Grimes. En manque de préparation et de condition physique, Anastasiia Kirpichnikova termine à la 6e place en 8'15"16. 19:08 - Doublé américain derrière Pallister ? Si Lani Pallister va devenir championne du monde, Paige Madden et Katie Grimes vont tenter d'aller compléter le podium mais l'Allemande Isabel Gose résiste. 19:06 - Mi-course À mi-course, Lani Pallister a énormément d'avance sur les concurrentes et le record des Mondiaux. Anastasiia Kirpichnikova a été distancée, 6e. 19:04 - Kirpichnikova 4e Après les 250 premiers mètres, Anastasiia Kirpichnikova est 4e d'une course où Lani Pallister est sur les bases du record des Mondiaux. 19:02 - Pallister sur le toit du monde ? Favorite pour le titre mondial, Lani Pallister a pris le meilleur départ du 800m NL. En retrait, Anastasiia Kirpichnikova est cinquième après le premier 50m. 19:00 - Nouvelle médaille en poche ? À la ligne d'eau n°5, Anastasiia Kirpichnikova fait son entrée dans le bassin pour disputer la finale rapide du 800m NL. 18:57 - Soirée de rêve En 21'32", Noe Ponti a remporté 35 000 dollars grâce à son record du monde et son titre en Coupe du monde lors de la saison. 18:53 - Ponti s'envole, record mondial pulvérisé ! Quelle course de Noe Ponti ! En 21'32", le Suisse bat le record mondial de la discipline et s'adjuge l'or devant Ilya Kharun et Nyls Korstanje. 18:51 - L'or pour Ponti ? Nouvelle finale dans le bassin de Budapest ! Le titre mondial du 50m papillon masculin connaîtra son lauréat dans les prochaines secondes. 18:49 - Record de France battu ! Avec un temps de 24'43", Beryl Gastaldello a battu le record national du 50m papillon. 18:46 - L'argent pour Gastaldello ! La capitaine de l'équipe de France Beryl Gastaldello ouvre le compteur des médailles aux Mondiaux ! La nageuse tricolore remporter l'argent derrière l'intouchable Gretchen Walsh. Des regrets pour Mélanie Hénique qui était provisoirement troisième avant les dix derniers mètres. Elle termine finalement 6e. 18:45 - Top départ ! La finale féminine du 50m papillon est partie avec deux chances de médaille pour la délégation tricolore. 18:43 - La première médaille tricolore ? Les courses s'enchaînent ! Place désormais à la finale du 50m papillon avec deux nageuses françaises : Melanie Hénique à la ligne d'eau n°1 et Beryl Gastaldello à la ligne d'eau n°5. LIRE PLUS

Après l'euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l'occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, "fatigué" et "épuisé" par toutes les courses et évènements. " Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir" a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? "Le vrai problème, c'est qu'entre les bassins de 50 et de 25 m, c'est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents" avait expliqué à l'époque Fabrice Pellerin.

Mercredi 11 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 100 m nage libre - Femmes

Séries | 800 m nage libre - Femmes

Séries | 100 m brasse - Femmes

Séries | 100 m nage libre - Hommes

Séries | 100 m brasse - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 100 m nage libre - Femmes

Finale | 800 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m dos - Femmes

Demi-finales | 100 m brasse - Femmes

Finale | 50 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 100 m dos - Hommes

Demi-finales | 100 m brasse - Hommes

Finale | 50 m papillon - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

Jeudi 12 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m dos - Femmes

Séries | 200 m papillon - Femmes

Séries | 100 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Séries | 400 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m dos - Hommes

Séries | 200 m papillon - Hommes

Séries | 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 100 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m dos - Femmes

Finale | 100 m brasse - Femmes

Finale | 200 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 400 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m dos - Hommes

Finale | 100 m brasse - Hommes

Finale | 200 m papillon - Hommes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Hommes

Vendredi 13 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 1 500 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m brasse - Femmes

Séries | 100 m papillon - Femmes

Séries | 200 m brasse - Hommes

Séries | 100 m papillon - Hommes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

À partir de 17h30 :

Finale | 1 500 m nage libre - Femmes

Finale | 50 m dos - Femmes

Finale | 200 m brasse - Femmes

Demi-finales | 100 m papillon - Femmes

Finale | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | 50 m dos - Hommes

Finale | 200 m brasse - Hommes

Demi-finales | 100 m papillon - Hommes

Finale | 100 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

Samedi 14 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m nage libre - Femmes

Séries | 50 m brasse - Femmes

Séries | 400 m 4 nages - Femmes

Séries | 50 m nage libre - Hommes

Séries | 800 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m brasse - Hommes

Séries | 400 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 50 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m brasse - Femmes

Finale | 100 m papillon - Femmes

Finale | 400 m 4 nages - Femmes

Demi-finales | 50 m nage libre - Hommes

Finale | 800 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m brasse - Hommes

Finale | 100 m papillon - Hommes

Finale | 400 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

Dimanche 15 décembre