Ligue 1 : l'OM tient le rythme, résultats et classement de la 14e journée

08:30 - La satisfaction de De Zerbi

"On a très bien joué en première mi-temps. C'est dommage qu'on n'ai réussi à marquer qu'un seul but. Je pense qu'on méritait d'en marquer plus. C'est vrai qu'on aurait pu pousser un peu plus, mais tout était vraiment positif, tout m'a plus ce soir, la réaction sur les ballons perdus, l'agressivité des joueurs, la patience, la gestion du match. Après en deuxième mi-temps, on a un peu plus géré. Même si de l'extérieur, ça pouvait sembler plus facile, ce n'est pas un stade et une équipe simples à affronter."