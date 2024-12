Morgane retrouvée à Coutances : ce qu'on sait du jeune homme suspecté d'enlèvement

La collégienne de 13 ans a été retrouvée saine et sauve en Normandie après sa disparition le 25 novembre dernier. Un jeune homme de 21 ans a été placé en garde à vue, il est suspecté de séquestration.

En parallèle, "plus de 110 auditions" ont été effectuées. Outre la famille et les amis de Morgane, plusieurs hommes majeurs, qui conversaient avec l'adolescente de 13 ans via les réseaux sociaux, ont été questionnés. Deux avaient particulièrement retenu l'attention des enquêteurs : l'un âgé de 21 ans et habitant dans la Drôme, l'autre âgé de 29 ans habitant dans l'Eure. Mais aucun élément pertinent n'était ressorti de leurs auditions.

Alors qu'une dispute avec ses parents serait intervenue au cours du week-end qui a précédé sa disparition, sur l'utilisation des réseaux sociaux notamment, dispute lors de laquelle "son père aurait cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM", Morgane était restée avec ses frères et sœurs dans le domicile familial la journée de dimanche. Son père travaillait jusqu'en soirée, hors du domicile.

Il a été placé en garde à vue pour "enlèvement, séquestration sur mineur de moins de quinze ans". Morgane a été examinée par un médecin et a été entendue par les enquêteurs", indique France Bleu Breizh. Selon les informations dont dispose Ouest France, Morgane aurait été retrouvée "libre de ses mouvements" chez le jeune homme. Les parents du suspect vivent en Bretagne ; ce dernier est né à Rennes et vivait dans un foyer de jeunes travailleurs à Coutances, où il était employé sous un contrat d'apprentissage.

Dernières mises à jour

09:17 - Les enquêteurs ont retrouvé Morgane grâce à une habitante de la Rochelle Selon les informations du Télégramme de Brest, les enquêteurs auraient été alerté par une habitante de la Rochelle dans le cadre de cette affaire de disparition. Le jeune homme suspecté d'enlèvement se serait présenté chez cette femme en prétendant être un ami de son fils. Là, il lui aurait demandait si elle disposait d’une chambre pour accueillir une adolescente, sans doute Morgane. La Rochelaise aurait contacté la police, pour faire part de ses interrogations sur ce jeune homme.

10/12/24 - 23:37 - La thèse de la fugue privilégiée ? Au micro de Ouest-France et d'autres médias, le maire de Pabu, la ville où résident Morgane et sa famille, s'est notamment exprimé sur l'inquiétude des parents de l'adolescente pendant les recherches. "Ils n'ont pas compris pourquoi elle était partie", a expliqué Pierre Salliou, soulignant : "On sait bien qu'en tant que parents, on peut avoir des conflits avec ses enfants. On en a tous à un moment donné parce que l'adolescence, c'est toujours difficile. Mais là, on l'a retrouvée et c'est magnifique !" L'édile n'a par ailleurs pas manqué de saluer le travail de la gendarmerie et des enquêteurs. "Je tire mon chapeau à la gendarmerie !"

10/12/24 - 22:33 - Un point presse organisé mercredi à 18 heures Localisée en début de semaine à Coutances, Morgane a été retrouvée en vie et en bonne santé ce mardi dans un foyer de jeunes travailleurs. Elle était hébergée par un homme de 21 ans, originaire de Rennes. Il a été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration sur mineure de moins de 15 ans. Morgane devait rapidement être examinée ce mardi par un médecin et entendue par les enquêteurs. Alors qu'il reste encore de nombreuses zones d'ombre à éclaircir dans cette affaire, une conférence de presse sera organisée mercredi à 18 heures. Morgane a-t-elle fugué après la dispute avec ses parents ? Ou a-t-elle été enlevée par ce jeune homme qui serait inscrit au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ? Le procureur de la République de Saint-Brieuc devrait apporter de plus amples informations.