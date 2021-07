Située au nord est de l'île de Délos, dans les Cyclades, Mykonos est une île réputée pour son ambiance festive. Lieux à voir et à visiter, plus belles plages, restaurants, climat... Guide de voyage de Mykonos.

Covid

Suite à un nombre croissant de fêtes clandestines dans les villas de l'île et à la flambée de nouveaux cas de Covid-19, la Grèce a ainsi pris la décision d'instaurer un couvre-feu nocturne de 1h à 6h à Mykonos. Les nouvelles restrictions prévoient également une interdiction de toute musique à compter du 26 juillet, selon un communiqué du vice-ministre à la Protection civile, Nikos Hardalias. "Nous appelons les habitants, les visiteurs et les commerçants de notre belle île à appliquer fidèlement les mesures (…) afin que la dissémination du virus puisse être rapidement contrôlée et que Mykonos puisse revenir à la normale".

Que faire à Mykonos L'île de Mykonos n'est pas grande, mais elle dispose de lieux incontournables à voir et à visiter pour les amateurs d'histoire et les voyageurs en quête de dépaysement. Chora Ville animée C'est ainsi que les habitants de Mykonos appellent la principale ville de l'île. Cela signifie tout simplement " ville " ! Entre ses ruelles, ses bistros et son bord de mer, la chora de Mykonos mérite d'y passer la journée, à déambuler entre les petites boutiques d'artisanat. Attention, l'été, en début d'après-midi, la commune est envahie de touristes, notamment venus des bateaux de croisière qui s'arrêtent dans son port. Pour en profiter au calme lors de la haute saison, mieux vaut privilégier les matinées !

Crédit : saiko3p / 123RF Alefkandra Petite Venise Alefkandra est l'un des endroits les plus photogéniques de Mykonos ! Son surnom : Petite Venise. ses maisons, tantôt blanches et bleues, tantôt rouges, datent pour certaines du XVIIIe siècle. Leur point commun : leurs fondations sont directement dans l'eau. On y trouve aujourd'hui au rez-de-chaussée des restaurants et des bars, pris d'assaut l'été, mais bien entendu très agréables pour profiter d'un verre de raki en voyant le soleil se coucher.

Crédit : Eglise Panagia Paraportiani Pas d'accès intérieur En grec, son nom signifie " Notre Dame de la Porte de Côté ". Avec sa superbe vue sur la mer Égée, cette petite église toute blanche du quartier du Kastro à Mykonos est charmante et se repère de loin. En réalité, l'église de la Panagia Paraportiani est composée de cinq chapelles différentes, ce qui explique son aspect biscornu. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois dans la journée, pour découvrir les jeux de lumière sur ses façades immaculées. En revanche, l'intérieur ne se visite pas.

Crédit : Roman Sigaev / 123RF Moulins à vent Symboles de Mykonos Cette petite colline est la plus emblématique de l'île de Mykonos. À son sommet, de célèbres moulins à vent surplombent la mer. Construits au XVIe siècle, ils représentaient alors une manne conséquente pour la ville et pour l'île, broyant facilement le blé grâce aux vents méditerranéens. Il n'est pas possible d'entrer dans les moulins, qui ne sont plus en état de fonctionnement, en dehors du moulin de Boni, qui contient quelques informations en grec et en anglais sur le site. Il est ouvert tous les jours et son accès est gratuit.

Crédit : emicristea / 123RF Musée archéologique 4€ le ticket d'entrée Le musée archéologique de Mykonos est l'un des plus anciens musées de Grèce, puisqu'il date du début du XXe siècle. Il contient de beau vestiges mycéniens, ainsi que des vases des Cyclades remontant au IXe siècle avant JC. Sa principale fierté : la Pithos de Mykonos, une belle amphore sur laquelle est relatée la guerre de Troie. Le musée archéologique de Mykonos est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 8h30 à 15H. Prix : 4€ par adulte.

Crédit : Brenda Kean / 123RF Musée du folklore Entrée gratuite La visite du musée du folklore de Mykonos est surtout l'occasion de découvrir les vêtements traditionnels de l'île, ainsi que de vieux objets et outils utilisés ici. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, avec toutes sortes d'objets, dignes d'une brocante. C'est un professeur, originaire de l'île, qui a décidé de rassembler tous ces objets depuis les années 1960, afin de témoigner du quotidien des gens de Mykonos. Le musée du folklore de Mykonos est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, d'avril à octobre, entre 16h30 et 20h30. Entrée gratuite.

Crédit : saiko3p / 123RF Musée maritime Egéen Entrée libre Aménagé dans la maison d'un commandant, ce musée rassemble des objets liés à la navigation dans la mer Égée, allant de l'antiquité à l'époque contemporaine. On y découvre des maquettes de bateaux, de belles poteries et un joli jardin. L'exposition n'est pas très grande, mais intéressera les passionnés de la mer. Le musée maritime Egéen est ouvert de 10h30 à 13h, puis de 17h30 à 21h.

Crédit : bestravelvideo / 123RF Ano Mera Village typique Le petit village d'Ano Mera, situé à 8 kilomètres du port, permet de changer de Chora. On y trouve de nombreux restaurants, mais surtout un peu de verdure ! Parmi les sites qui s'y trouvent, le monastère de Panaghia Tourliani, qui date du XVIe siècle, avec son clocher original et son petit musée, où l'on trouve une belle icône de la Vierge, protectrice de l'île.

Crédit : theastock / 123RF Délos Site antique C'est un site très complet qui vous attend ! À noter qu'il est interdit de passer la nuit sur l'île de Délos, vous devrez donc faire l'aller et retour depuis Mykonos dans la journée. Comptez une vingtaine d'euros aller et retour en bateau, avec un trajet d'environ une demi-heure. En général, les guides laissent environ deux heures sur place, ce qui est peu, car le site antique de Délos est très riche, avec son sanctuaire d'Apollon, celui dédié à Artémis, ses maisons, son agora et la vue sur le mont Cynthe.

Crédit : lovelypeace / 123RF

Visite Que vous prévoyiez de visiter cette île des Cyclades en une journée ou le temps d'un week-end, à pied ou en famille, retrouvez nos idées d'itinéraires pour découvrir Mykonos. Visiter Mykonos en 1 jour Chora, la ville principale C'est souvent le cas lors d'un voyage dans les Cyclades, on ne s'arrête qu'une journée à Mykonos. Dans ce cas, mieux vaut se concentrer sur Chora, la ville principale, avec se charmantes ruelles et ses petites églises. Découvrez la "petite Venise", ainsi que les moulins typiques. Profitez-en pour visiter l'un des musées de la ville, selon vos goûts. Et terminez la journée en admirant le coucher de soleil sur la mer Égée.

Crédit : Zoltan Gabor Visiter Mykonos en 2 jours Chora et le site antique de Délos JOUR 1. Prenez votre temps pour découvrir en profondeur Chora, avec ses églises et ses ruelles. Et bien sûr, ses célèbres moulins. Allez découvrir les musées du folklore et de l'archéologie de la ville, puis terminez la journée en admirant le coucher de soleil sur la mer. JOUR 2. Direction Délos. Embarquez sur un bateau au port pour découvrir le site antique, dans un cadre magnifique. Le musée qui s'y trouve est également très intéressant. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi réaliser une jolie randonnée sur le mont Cynthe.

Crédit : Dieter Hawlan / 123RF Visiter Mykonos en 3 jours Chora, Délos et les plages JOUR 1. Démarrez par la découvert de l'île de Délos, avec son superbe site antique, son musée passionnant et ses beaux chemins de randonnée. Idéal pour bien commencer votre séjour, en découvrant les origines de Mykonos et de la région. JOUR 2. Promenez-vous dans Chora, à la découverte de ses ruelles et bien sûr de ses moulins. Prenez le temps de visiter l'un de ses musées (celui du folklore est assez amusant), puis terminez la journée en admirant le coucher de soleil sur la mer. JOUR 3. Il serait dommage de ne pas profiter de la plage, après ces deux journées bien actives ! Il y en a pour tous les goûts à Mykonos, du très aménagé au très sauvage. À vous de voir ce que vous préférez pour passer la journée au soleil.

Crédit : Jennifer Barrow / 123RF Visiter Mykonos en famille Plages et musées Il est tout à fait possible de visiter Mykonos en famille. Vous pouvez louer une maison (avec ou sans piscine) assez facilement, une solution moins onéreuse que l'hôtel, car attention, Mykonos fait partie des îles les plus chères des Cyclades (avec Santorin). Prévoyez bien entendu une journée à la plage avec les enfants. Les musées sont petits et ne risquent pas de les ennuyer. Mais vous pouvez aussi vous rendre à Paros ou Tinos, moins onéreuses, et plus adaptées pour les petits !

Crédit : BlueOrange Studio / 123RF Visiter Mykonos à pied Découvrir Chora Pour Chora, c'est facile, tout se fait à pied ! En revanche, si vous souhaitez vraiment parcourir l'île de Mykonos de long en large, il sera difficile de ne pas se véhiculer. Il y a des plages autour de la ville, mais si vous avez envie de lieux plus sauvages vous en aurez facilement pour une à deux heures de marche. En été, sous le soleil de plomb, et malgré les vents, cela risque d'être assez pénible. Privilégiez donc Chora dans ce cas.

Crédit : Evgeniia Kuzmich / 123RF

Plages Qui dit Mykonos, dit plage ! Bonne nouvelle, que vous soyez amateurs de lieux sauvages ou dédiés à la fête, vous trouverez votre bonheur sur l'île. Agios Sostis Plage familiale Accessible en une vingtaine de minutes en voiture depuis Chora, la plage d'Agios Sostis demeure assez sauvage. En dehors de quelques hôtels dans le petit village, vous n'y trouverez pas grand chose, si ce n'est un petit restaurant et une jolie église typique des Cyclades. Idéal pour une journée à la plage en famille.

Crédit : vivoo / 123RF Kapari Crique sauvage Tout au sud-est de l'île, la plage de Kapari est en réalité une crique sauvage. Notez cependant qu'elle est assez difficile d'accès, prévoyez de bonnes chaussures pour passer outre les pierres à grimper pour s'y rendre. Mais l'effort vaut la peine, la mer y est splendide et vous serez bien plus au calme ! Prévoyez une boisson, car il n'y a rien aux alentours. Les premiers restaurants et bars se trouvent à une petite dizaine de minutes à pied, en longeant la côte.

Crédit : Pawel Kazmierczak / 123RF Ftelia Plage calme Toute en longueur, la jolie plage de Ftelia est facilement accessible en voiture ou en scooter. Elle est pourtant relativement calme, même en haute saison. Quelques restaurants l'entourent, de part et d'autre. À noter cependant qu'une partie de la plage de Ftelia est parfois occupée par des naturistes.

Crédit : Laura Apostoli / 123RF Kalo Livadi Plage familiale Si vous souhaitez vous détendre sur un transat toute la journée, avec quelques infrastructures, Kalo Livadi est une plage pour vous. Pour la partie avec transat et parasol, il faudra sortir le porte-monnaie, mais vous pouvez aussi vous installer un peu plus loin et profiter du joli paysage. Un petit restaurant se trouve directement sur la plage. Et le soir, en été, des événements festifs sont souvent organisés.

Crédit : Rafael Laguillo / 123RF Psarou Plage animée Encadrée d'hôtels luxueux, la jolie plage de Psarou est aménagée avec plusieurs restaurants, un club de voile et des transats. Vous pourrez profiter d'une vue sur les yachts qui s'amarrent dans la baie. Il faut en revanche prévoir un bon budget, que ce soit pour les transats ou les boissons, notamment en été.

Crédit : Sven Hansche / 123RF

Restaurants Les restaurants son nombreux à Mykonos et proposent de délicieuses spécialités culinaires : salade grecque, pita, halloumi, poulpe grillé... Retrouvez notre sélection de bonnes adresses en fonction de vos envies et de votre budget. Pepper Souvlaki 4,50€ la pîta Situé dans une petite ruelle du centre-ville, le restaurant Pepper Souvlaki est le lieu idéal pour goûter les fameux souvlaki grecs. Les salades sont généreuses et le halloumi grillé délicieux. Les prix sont raisonnables, le service sympathique et les plats faits maison. À tester. Comptez 4,50€ pour une pita poulet et 19,50€ pour le souvlaki. Ouvert tous les jours de 12h à 3h. Page Facebook du restaurant Pepper Souvlaki

Crédit : vladimirzuev / adobestock.com Krama Environ 40€ par personne Restaurant haut-de-gamme, Krama est considéré par beaucoup comme le meilleur de l'île de Mykonos. Les dressages sont soignés et les recettes alléchantes : tomates grillées au gingembre avec du yaourt à la truffe, croquettes de fromage local, poulpe grillé avec de l’aïoli à l'harissa, ou encore spaghettis au homard. Le cadre est superbe, avec vue sur la mer. Comptez au moins 30-40 euros par personne. Site du restaurant Krama

Crédit : BlueOrange Studio / 123RF Popolo A partir de 5€ le plat Chez Popolo, on mange à la bonne franquette. Ce restaurant, situé entre deux ruelles, propose des sandwichs à petit prix (dont un adapté de la fameuse salade grecque), mais aussi des salades à réaliser sur mesure, selon vos envies. Les desserts sont faits maison (et ça se voit). En somme, voilà le meilleur rapport qualité-prix de la ville, à partir de 5€. Popolo est aussi ouvert pour le petit-déjeuner. Site du restaurant Popolo Mykonos

Crédit : Karavaki 8€ la salade grecque Très beau restaurant avec une vue imprenable sur la mer, Karavaki n'est ouvert qu'en haute saison. Néanmoins, les prix restent abordables malgré le cadre, comptez 8€ la salade grecque, 5€ le beau bol de tzatziki ou l'omelette aux légumes. Pour la pizza maison ou le burger, cela grimpera plutôt à 15€ par personne. Mais rien que pour la vue, le prix est mérité. Site du restaurant Karavaki

Crédit : Vencia boutique hotel Kiki's Tavern 70€ pour 2 personnes Si vous vous rendez à la plage Agios Sostis, sachez que Kiki's Tavern est le seul restaurant du coin. Mais cette adresse sans prétention mérite le détour, notamment pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Le lieu est charmant, sous les arbres, en revanche, ne venez pas ici si vous êtes pressés, le service est réputé long. Comptez 70€ pour deux (entrées, plats, desserts et boissons). Ouvert de 12h30 à 18h.

Crédit : Marek Stefunko / 123RF

Aéroport

L'aéroport de l'île de Mykonos se trouve à seulement 3 kilomètres de Chora. Vous pouvez choisir entre le taxi (comptez tout de même 15€ pour les 10 minutes de voiture) et le bus, qui circule uniquement l'été, jusqu'à la ville. Regardez bien les horaires, car ils ne sont pas nombreux. Vous pouvez enfin louer une voiture. Toute dernière option : aller jusqu'à Chora à pied. Vous en aurez pour une bonne demi-heure, mais cela peut aussi être l'occasion de découvrir l'intérieur de l'île.

Climat

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quand partir à Mykonos ? En hiver, malgré quelques pluies, il fait très doux dans les Cyclades. Si vous souhaitez profiter des paysages dans le calme, loin de l'effervescence et de l'affluence estivales, c'est la période parfaite. Car c'est bel et bien durant les mois d'été chauds et secs que Mykonos s'anime. Attention, les températures grimpent en juillet et en août. La période idéale pour partir à Mykonos est au printemps et au début de l'automne. Les pluies sont alors peu nombreuses, le mercure très clément et la vie touristique encore présente. Un départ dans les Cyclades en juin ou en septembre, par exemple, pour profiter de quelques îles ? Consultez le taux d'ensoleillement, la température moyenne et les jours de pluie mois par mois dans le tableau de la météo à Mykonos ci-dessous.