Patrimoine mondial de l'Unesco : Nice intègre la liste, critères et infos

La 44e session du comité du Patrimoine mondial de l'Unesco qui se tient en Chine a inscrit "Nice, la ville de la villégiature d'hiver de Riviera" sur la liste du patrimoine mondial.

[Mis à jour le 27 juillet 2021 à 15h55] Nice, ou plus précisément "la ville de la villégiature d'hiver de Riviera" est entrée ce 27 juillet 2021 sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. La décision a été prise à Fuzhou en Chine où se tient actuellement la 44ème session du comité du Patrimoine mondial de l'Unesco. L'objectif était de préserver et mettre en en valeur le patrimoine architectural niçois.

Sur Twitter, le maire de Nice Christian Estrosi a réagi à l'inscription de la ville à l'Unesco : "Nice, notre ville que nous aimons tant, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle devient, pour la planète entière, une des villes-références du patrimoine mondial. C'est un événement historique, unique dans notre histoire par sa dimension et son retentissement. Il y a bientôt dix ans, Nice s'est lancée dans un défi inédit (...): obtenir son inscription sur la liste du Patrimoine mondial au titre de la qualité et de l'originalité de ses bâtiments et de ses jardins issus de son exceptionnelle contribution à l'histoire du tourisme hivernal. Pourquoi était-ce inédit? (...) Depuis longtemps, notre ville, dont la notoriété mondiale n'était pourtant plus à faire au titre de capitale de la Côte d'Azur, avait délaissé tout ce qui avait construit cette notoriété: la qualité de son paysage, la protection de ses plus beaux édifices, la valorisation de son patrimoine et d'un certain art de vivre. (...) De ce constat, j'ai tiré une détermination, une force et un projet (...) aujourd'hui couronnés par l'Unesco". En 2019, la ville n'avait pas été retenue par l'organisme international.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, s'est également réjouie de cet événement dans un communiqué : "Cette inscription consacre la ville de Nice comme archétype de la villégiature d'hiver de riviera, influencée par sa situation au bord de la mer Méditerranée et sa proximité avec les Alpes", a t-elle déclaré. Au total, 48 biens culturels et naturels français sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Comité du patrimoine mondial a inscrit lundi 26 juillet 2021 sept nouveaux sites sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Quatre d'entre eux ont été inscrits "en raison de leurs attributs naturels", précise le communiqué : les îles Amami-Oshima, Tokunoshima, la partie nord de l'île d'Okinawa et celle d'Iriomote (Japon), les étendues cotidales coréennes de Getbol, le complexe des forêts de Kaeng Krachan (Thaïlande) et les forêts pluviales et zones humides de Colchide (Géorgie).Trois autres ont été ajoutés à la liste pour leur valeur culturelle : le tell d'Arslantepe (Turquie), l'extension de la ligne de défense d'Amsterdam, désormais dénommée "lignes d'eau de défense hollandaises" (Pays-Bas), et un site transnational, les Colonies de bienfaisance (Belgique/Pays-Bas)

Au total, plus de 1 100 sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. C'est l'Italie et la Chine qui sont les pays les mieux représentés avec 55 sites classés, suivi de l'Espagne avec 48 sites et en cinquième position, la France avec 45 sites. En 2019, 29 nouveaux sites ont été inscrits sur la précieuse liste, parmi lesquels : la cité de Babylone en Iraq, les collines du Prosecco en Italie, les forêts hyrcaniennes en Iran ou encore le parc national du Vatnajökull en Islande.

Pour figurer sur la liste du Patrimoine Mondial, les sites doivent avoir une "valeur universelle exceptionnelle" et satisfaire à au moins un de ces dix critères de sélection :

1. Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;

2. Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

3. Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue;

4. Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine ;

5. Etre un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

6. Etre directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle.

7. Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ;

8. Etre des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

9. Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

10. Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.