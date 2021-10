"Volcan aux Canaries : les fontaines de lave en images, le Cumbre Vieja toujours en éruption"

Sur l'île de La Palma aux Canaries, le Cumbre Vieja est entrée dans une nouvelle phase éruptive, expulsant de la lave à près de 600 mètres de hauteur. Retrouvez les photos et les dernières infos sur la situation.

[Mis à jour le 29 octobre 2021 à 14h57] Près d'un mois et demi après le début de l'éruption sur l'île de La Palma aux Canaries, le volcan Cumbre Vieja continue de cracher d'impressionnantes rivières de lave qui rejoignent la mer après avoir tout détruit sur leur passage. Si aucune victime n'est à déplorer, la lave a néanmoins recouvert 900 hectares de l'île et détruit près de 2000 bâtiments. L'activité volcanique du volcan étant si puissante que l'institut de volcanologie des Canaries a décrit le volcan comme étant "une fontaine de lave géante". Le nuage de cendres qui s'est formé au-dessus de l'île va de son côté pousser les autorités locales à procéder à nouvelles évacuations dans les villes et villages autour du volcan.

La altura de la fuente de lava en estos momentos es de aproximadamente 600 m / The height of the lava fountain at the moment is approximately 600 m #lapalma pic.twitter.com/My3VyBCBes — INVOLCAN (@involcan) October 26, 2021

Partout sur l'île de La Palma, les images des dégâts de l'éruption du volcan Cumbre Vieja sont impressionnantes. L'effondrement de cette bouche principale du volcan Cumbre Vieja ("vieux sommet" en français) a provoqué un regain d'activité éruptive, avec l'émission de lave fluide. Déjà plus de 700 hectares et 1 800 bâtiments ont été détruits depuis le début de l'éruption. Toutefois, aucun mort ni blessé n'est à déclarer. Autre conséquence de ce brouillard volcanique, la quasi-totalité des vols au départ de la Palma sont suspendus, en attendant que la fumée se dissipe.

Estado del manto de cenizas en el entorno del cono principal de la #ErupcionLaPalma tras 16 días. Se aprecia la salida de vapor de agua (blanca) junto a la de cenizas (gris oscuro) Grabado por el Servicio de Trabajos Aéreos (#STA) del #IGME y #GEShttps://t.co/2iOAh2o9vG pic.twitter.com/QRx7BXrqrw — Instituto Geológico y Minero de España (@IGME1849) October 4, 2021

Plusieurs sites proposent de suivre l'éruption du Cumbre Vieja en vidéo. Le plus souvent, ces directs se basent sur des webcams situées à proximité, les diffusions se faisant ensuite via Youtube le plus souvent. A noter le live de la télévision espagnole RTVE qui permet de regarder les coulées de lave en direct.

VIDEO: En el día de ayer (03/10/2021) estuvimos sobrevolando con nuestro DJI Mavic 2 Pro el cono del volcán de #LaPalma, en conjunto con nuestros compañeros del @IGNSpain .



Anteriormente, tuvimos que eliminar el video por problemas gráficos.@ICMAN_CSIC @opecam_icman @CSIC pic.twitter.com/ldoukzbCpK — SeaDron (@DronSea) October 4, 2021

L'île de La Palma fait partie de l'archipel des Canaries où les volcans sont nombreux. Le volcan Cumbre Vieja n'était plus entré en éruption depuis 50 ans. Il fait partie des volcans les plus actifs des Canaries et était ainsi sous surveillance étroite depuis plusieurs années. Dès 2017, une activité intense avait été détectée. Le 11 septembre 2021, cette activité a redoublé, suivie de nombreuses secousses sismiques et c'est le 19 septembre 2021 que les premières effusions de lave ont été observées, suivi d'un seisme d'une magnitude de 4,1 qui a ouvert une deuxième bouche éruptive. Les évacuations de population avaient déjà débuté mais les destructions ont été nombreuses et rapides : coupures de routes, maisons ravagées et détruites par les coulées de lave, cendres importantes...

Eruption du volcan Cumbre Vieja de La Palma: la coulée de lave a atteint la mer. C était particulièrement redoutée en raison de la production de gaz toxiques et de particules nocives. #LaPalmaeruption #VolcanLaPalma pic.twitter.com/pkIpOzvhnJ — Kheire Meirane Amare (@k_meiraneamare) September 29, 2021

Après avoir fait de nombreux dégâts sur son passage, la lave du volcan avait atteint la mer le 28 septembre dernier. Selon Fernando Tuya, chercheur en biodiversité et conservation à l'Université de Las Palmas à Grande Canarie, les premiers effets de l'entrée de la lave dans la mer sont "dévastateurs" avec "la mort directe d'organismes qui vont être enterrés" sous la coulée. A long terme, cela pourrait toutefois constituer une "bonne nouvelle" pour la vie marine qui pourrait en être "enrichie". En se déversant dans l'Océan, la lave se solidifie et forme un immense terrain, qui mesure déjà 30 hectares.

"La lave va former une plateforme rocheuse qui va être un substrat pour nombre d'espèces marines qui pourront la coloniser dans le futur, c'est-à-dire dans trois à cinq ans", poursuit ce scientifique, selon qui le phytoplancton pourrait également être enrichi par le fer contenu dans le magma. Redoutée par les experts, la rencontre entre la lave et la mer n'a pas entraîné les effets les plus craints comme des explosions de matière volcanique. Mais elle a en revanche produit des gaz potentiellement toxiques. Afin d'éviter des intoxications, un périmètre de sécurité d'un rayon de 3,5 kilomètres a été mis en place ainsi qu'une zone d'exclusion maritime de deux milles nautiques. Le gouvernement de l'île a également demandé aux habitants de plusieurs quartiers de Tazacorte, commune où la lave s'est jetée dans la mer, de se calfeutrer chez eux.