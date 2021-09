Volcan aux Canaries : les photos de l'éruption du Cumbre Vieja, la lave avance vers la mer

Maisons englouties, menace de gaz toxiques... Depuis dimanche, le volcan Cumbre Vieja situé sur l'île de La Palma aux Canaries a provoqué d'importants dégâts dans les villages aux alentours.

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 17h35] Le volcan Cumbre Vieja, situé dans le sud de La Palma aux Canaries, est entré en éruption le dimanche 19 septembre pour la première fois depuis cinquante ans. Les coulées de lave du volcan continuent de tout emporter sur leur passage en descendant vers la côte de l'île espagnole de La Palma, où leur arrivée est redoutée en raison de la possible émission de gaz toxiques.

"Il doit y avoir beaucoup de lave en réserve", et cette coulée de lave "devrait durer entre 1 et trois mois" a affirmé lundi 20 septembre sur franceinfo Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et professeur à l'université Paris-Saclay. Cette éruption a déjà provoqué le déplacement de plus de 6000 personnes, dont 400 touristes "qui ont été éloignés des zones de risque" et installés à Tenerife, selon un communiqué du gouvernement régional des Iles Canaries mardi soir.

La lave "descend inexorablement vers la mer et on ne peut rien faire face à elle. C'est là toute l'impuissance face à cette coulée (...) qui emporte tout sur son passage (...) et emportera d'autres maisons", a averti le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres. La lave a détruit jusqu'ici 185 bâtiments, dont 63 seraient des habitations, a annoncé le gouvernement régional. Elle recouvre 103 hectares, selon le système européen de mesures géospatiales Copernicus.

Espagne : Des maisons isolées ont été touchées par une coulée de lave sur l'île de La Palma aux Canaries où le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption. pic.twitter.com/tMoi4dHGZ5 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 20, 2021

L'arrivée des coulées dans la mer, initialement prévue pour lundi soir, mais retardée en raison du ralentissement de la coulée, est redoutée car elle peut donner lieu à des explosions de morceaux de lave, des vagues d'eau bouillante ou l'émanation de gaz toxiques, d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Située à environ 2 km de la mer, la lave avance actuellement de 200 mètres par heure. Les autorités ne sont toutefois pas en mesure d'indiquer précisément quand elle pourrait parvenir à l'océan. Le gouvernement des Canaries, qui a conseillé aux habitants de la région de se couvrir le nez et la bouche lorsqu'ils sortent, a décrété un "rayon d'exclusion de deux milles marins" autour de l'endroit où est prévue l'arrivée des coulées et demandé aux curieux de ne pas se rendre sur place.