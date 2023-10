Cette destination de rêve très prisée en automne est frappée par une invasion de serpents, les touristes sont avertis

Les autorités ont dû installer des pièges pour tenter de combattre cette invasion.

Imaginez vous vous baigner sur une plage de rêve cet automne, vous prélasser dans une eau turquoise et découvrir un serpent barbotant à proximité... Cette image est devenue en quelques mois le cauchemar des autorités et des professionnel du tourisme d'une destination très prisée par les Européens chaque année ! Ce n'est pourtant pas une destination exotique ou un spot à l'autre bout du monde, mais bien une valeur sûre du tourisme en Europe qui fait face à cette invasion inattendue et spectaculaire.

Pour protéger les espèces autochtones, les autorités doivent désormais surveiller de près les îlots où ces serpents ont élu domicile. Depuis leur arrivée, ces serpents prolifèrent rapidement, menaçant l'écosystème local. Les autorités, inquiètes du manque de prédateurs naturels, ont lancé une opération de capture intensive. En 2023, plus de 3 000 serpents ont été capturés grâce à l'aide de volontaires utilisant des pièges disséminés dans de nombreuses zones.

Initialement découverts à Ibiza en 2016, ces serpents se sont en effet révélés bien plus mobiles que prévu, nageant même en pleine mer et ont rapidement gagné les îles voisines de l'archipel des Baléares, comme Formentera et Majorque. Le problème ne se limite pas au serpent le plus présent, la couleuvre fer-à-cheval : d'autres espèces, telles que les serpents ratiers et les couleuvres, se sont ajoutées à l'équation. Ces reptiles ont été repérés non seulement sur terre, près des plages, en milieu urbain mais également en pleine mer, menaçant la faune marine.

Le COFIB (Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears, le centre de protection de la faune aux Baléares) a expliqué au média espagnol Ultima Hora que bien que ces serpents ne soient pas directement dangereux pour les humains, ils menacent sérieusement les espèces locales, notamment les lézards et les oiseaux côtiers. Le serpent couleuvre fer à cheval, le serpent ratier et la couleuvre sont désormais considérés comme des espèces envahissantes sur toutes les îles, à l'exception de Minorque, où leur présence remonte à des siècles.

La lutte contre ces envahisseurs est compliquée par leur comportement imprévisible et l'absence de prédateurs naturels, contrairement à l'Espagne continentale où la présence de sangliers, de renards ou de blaireaux permettent de davantage réguler ces espèces envahissantes.