Cette ville d'Europe est idéale pour un week-end au printemps, le repos est garanti

Le printemps arrive et cette destination se détache pour un city-break facile et dépaysant.

Le printemps pointe le bout de son nez et l'appel du large se fait peut-être sentir. Envie de couper du quotidien, sortir de l'hiver et prendre du temps pour soi lors d'un week-end en solo, en amoureux ou en famille ? Plusieurs destinations en Europe sont idéales pour une courte virée. Parmi elles, une se distingue particulièrement par son charme indéniable, cette cité médiévale, avec son atmosphère intemporelle, est surnommée la Venise du Nord.

Vous avez trouvé ? Cette destination idéale pour un "city break" au printemps, c'est Bruges ! Proche de chez nous, facilement accessible en voiture ou en train, elle présente en plus un avantage considérable en intersaison. Ses attraits touristiques sont ainsi concentrés dans un espace restreint, permettant aux visiteurs de découvrir la ville sans avoir à parcourir de longues distances lors d'un court week-end.

Cela peut être intéressant puisque Bruges au printemps n'est pas Barcelone ! Inutile de le nier, la météo du nord de l'Europe peut se montrer capricieuse au printemps, mais, à Bruges, vous ne vous trouverez jamais loin d'un refuge accueillant pour échapper à une averse passagère. Et si vraiment quelques gouttes venaient à tomber, cela peut être le moment idéal pour découvrir les fameux chocolats belges, les célèbres gaufres ou de savourer, avec modération bien sûr, l'iconique bière de la ville, la Zot avec son logo unique. On vous laissera le découvrir...

Le printemps est la saison de toutes les couleurs à Bruges, offrant ainsi la possibilité de profiter de ses parcs. Le jardin du Béguinage fait partie des spots à ne pas oublier avec ses premières fleurs et ses tulipes mais aussi les iconiques cygnes tout proches sur le canal. Le lac des amours séduira aussi les amoureux alors que déambuler dans l'ancien quartier de la Hanse offre également de belles perspectives de promenades.

L'un des grands avantages de visiter Bruges au printemps réside dans la tranquillité qu'offre la ville. Avec moins de touristes, les attentes pour accéder aux nombreux musées et attractions sont réduites, tout comme les prix, ce qui rend le séjour encore plus agréable. La petite promenade sur les canaux fait partie des incontournables comme les musées d'art, la place du beffroi ou les moulins tout proches, quand on file vers la côte et la ville de Zeebruge. Bourasques garanties ! Pensez alors à ajouter un petit pull ou un ciré à votre garde-robe...