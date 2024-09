C'est la nouvelle destination à découvrir cet hiver, elle a un vol direct depuis Paris pour la première fois depuis 20 ans

Excellente nouvelle pour les amoureux d'exotisme et de dépaysement : après deux décennies d'absence, Air France renoue avec une destination aux nombreuses richesses.

Les voyageurs en quête de nouvelles destinations exotiques seront comblés. Air France vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle liaison directe à compter du 7 décembre 2024. Ce sera une première depuis 20 ans. La compagnie proposera 3 vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et samedis, opérés en Airbus A350-900, un appareil flambant neuf offrant un confort optimal dans ses 324 sièges répartis en trois classes.

Cette nouvelle destination séduira les voyageurs en mal d'évasion et de dépaysement. Cet archipel d'Asie du Sud-Est, composé de plus de 7000 îles, abrite des paysages spectaculaires entre rizières verdoyantes sculptées à flanc de montagne, plages de sable blanc immaculé bordées d'eaux turquoise, fonds marins d'une richesse exceptionnelle, sans oublier de fascinantes villes.

Fourmillante de vie, la capitale Manille donne le ton avec son étonnant mélange de gratte-ciels rutilants et d'églises baroques datant de la colonisation espagnole. Un joyeux maelström architectural qui se double d'un bouillonnement culturel et culinaire permanent. Aux côtés des malls modernes, les échoppes de rue régalent les Manileños de spécialités aussi savoureuses que le lechon, un cochon de lait rôti, l'adobo, un ragoût mijoté dans du vinaigre et de la sauce soja, ou encore le halo-halo, un dessert coloré à base de fruits, de lait concentré et de glace pilée. Autant de mets qui font la fierté d'une nation réputée pour son sens légendaire de l'hospitalité.

Vous l'avez compris, cette nouvelle destination proposée par Air France, ce sont les Philippines ! Des rizières en terrasse de Banaue classées à l'Unesco aux sublimes plages d'El Nido en passant par les églises baroques de Cebu ou la réserve naturelle de Palawan, les Philippines offrent un formidable condensé d'aventures et de découvertes. Cerise sur le gâteau, les formalités d'entrée sont réduites au minimum avec un simple passeport valable 6 mois et un visa délivré gratuitement à l'arrivée pour les séjours touristiques de 30 jours maximum.

Autant d'arguments qui devraient rapidement faire des Philippines la nouvelle coqueluche des voyageurs français à la recherche d'expériences singulières. Et avec ce vol direct Paris-Manille opéré par Air France à raison de 3 rotations hebdomadaires en A350-900 dès le 7 décembre 2024, l'archipel n'aura jamais été aussi proche.

Avec des départs de Paris à 23h20 pour une arrivée le lendemain à 19h30, et des retours de Manille à 21h50 pour atterrir à 05h50 le jour suivant, ce nouveau vol s'avère idéal pour profiter au maximum de son séjour. Les horaires ont été étudiés spécialement selon Air France pour permettre aux passagers de rejoindre aisément leur hôtel ou de continuer vers une autre île à leur arrivée à Manille. De quoi démocratiser et dynamiser le tourisme français aux Philippines. Avis aux amateurs de dépaysement authentique : les Philippines vous attendent.