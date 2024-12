On dirait Rome mais c'est bien moins cher... Et il y a la mer en plus !

Vous rêvez de découvrir les vestiges spectaculaires de l'Empire romain sans vous ruiner ? Et si en plus, vous pouviez profiter de magnifiques plages au bord d'une mer d'un bleu cristallin ? Oui c'est possible en Europe...

Vous rêvez de découvrir les vestiges spectaculaires de l'Empire romain sans vous serrer la ceinture ? Cette destination de rêve existe bel et bien à quelques heures de la France. Ici, les trésors antiques rivalisent de beauté avec ceux de Rome alors que la mer Adriatique avec son soleil et son eau azur vous tend les bras. Ici, manger coûtera quelques euros et une nuit dans le plus bel établissement de la ville dépasse à peine les 100 euros.

La visite des lieux peut débuter dans les ruelles pittoresques du centre historique. Vous pourrez y admirer l'imposant temple d'Auguste, joyau du 1er siècle trônant sur l'ancien forum. À deux pas, l'élégant palais communal s'élève sur les fondations de ce haut lieu de la vie romaine, tandis que l'arc de triomphe des Sergii rend hommage à une illustre famille. Poursuivez votre voyage à travers les âges en vous promenant sur le charmant port médiéval, dominé par l'énigmatique forteresse vénitienne du 17ème siècle. Mais la véritable star du site, c'est son époustouflant amphithéâtre romain...

Imaginez la 6ème plus vaste arène de gladiateurs au monde, pouvant accueillir 25 000 spectateurs à l'époque romaine ! Construit sous Auguste puis agrandi par Vespasien, ce monument d'exception a miraculeusement échappé au démantèlement, malgré les convoitises des Venitiens. Il accueille désormais de prestigieux opéras et concerts. Sous ses arcades parfaitement préservées, vous aurez presque l'impression d'entendre les clameurs de la foule ou les rugissements des fauves.

Ce lieu exceptionnel, c'est Pula en Croatie, en plein coeur de la merveilleuse péninsule d'Istrie. La ville vous réserve bien d'autres surprises, entre héritage médiéval et Renaissance, le tout concentré autour de sa mystérieuse forteresse vénitienne. Cette cité fascinante est aussi et surtout le point de départ idéal pour explorer les merveilles naturelles de l'Istrie, à commencer par le paradisiaque archipel des Brijuni et ses luxueuses villas Belle Époque, ancien lieu de villégiature privilégié du maréchal Tito et de l'élite yougoslave.

Le parc naturel des îles Brijuni regroupe 14 îles (une seule est ouverte aux touristes) à découvrir en bateau, en profitant des criques et des paysages qui font désormais la renommée de la Croatie... Pula gagne de plus en plus le coeur des touristes européens mais la foule reste encore bien moins importante qu'à Dubrovnik. Une raison de plus pour vite en profiter.