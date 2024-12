Enfin ! Ce célèbre marché de Noël est désormais à quelques heures de train de Paris

La nouvelle liaison ferroviaire directe place désormais la féerie de Noël à 8h de Paris ! C'est l'occasion de découvrir une capitale européenne sous un nouveau visage.

Amateurs de douceurs épicées, de vin chaud et d'artisanat, réjouissez-vous ! L'ouverture d'une liaison directe en TGV entre Paris et Berlin ce 16 septembre 2024 va combler vos envies d'évasion hivernale. En effet, les deux capitales seront désormais reliées en seulement 8 heures de centre-ville à centre-ville, avec un arrêt à Strasbourg.

Depuis Paris Gare de l'Est, vous pourrez embarquer chaque jour à bord d'un train à grande vitesse flambant neuf opéré conjointement par la SNCF et la Deutsche Bahn. Finis les changements fastidieux, cap direct sur Berlin ! Les billets sont proposés à partir de 59,99€ en seconde classe et 69,99€ en première. Un tarif attractif pour s'élancer vers l'une des destinations phares des réjouissances de fin d'année.

Car qui dit décembre à Berlin, dit marchés de Noël ! La capitale allemande regorge en effet de plus de 100 marchés, déployant chacun une ambiance unique. Les plus traditionnels vous entraîneront dans de magnifiques jeux de lumières, au milieu des senteurs enivrantes de cannelle et de biscuits au pain d'épices. Les chalets en bois débordent de décorations artisanales, de jouets vintage et d'accessoires en tous genres pour garnir la hotte du père Noël.

Plébiscité par les locaux, le marché de la Gendarmenmarkt vous charmera par son cadre majestueux, niché entre le Konzerthaus et les cathédrales jumelles. Concerts et spectacles de danse rythment les soirées. À deux pas de la Porte de Brandebourg, la moderne Potsdamer Platz se mue pour sa part en véritable pays des merveilles givré, avec sa piste de luge vertigineuse de 12 mètres de haut. Les papilles ne sont pas en reste avec une ribambelle d'étals de bratwurst, les fameuses saucisses grillées, crêpes et autres gourmandises qui vous feront oublier les frimas de l'hiver berlinois.

Envie d'une touche d'exotisme ? Berlin cultive aussi la différence avec des marchés aux accents scandinaves, japonais ou finlandais. Goûtez au saumon des fjords et réchauffez-vous avec un savoureux gløgg au magnifique château de Charlottenburg. Les épicuriens succomberont aux délices de Noël végan au pittoresque marché du Kollwitzplatz à Prenzlauer Berg. Insolite, le "Kinky Christmas" de Kreuzberg réunit de son côté créateurs et artistes autour d'idées cadeaux coquins.

Cerise sur la bûche, en optant pour le TGV, votre trajet se transforme en geste pour la planète. Avec seulement 2kg de CO2 émis par passager contre 200 en avion, cette liaison cumule les bons points. Et si vous prolongiez la magie en faisant étape à Strasbourg, capitale de Noël ? Son marché est l'un des plus anciens d'Europe...