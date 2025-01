Cet endroit en Europe vous propose 20 piscines et une eau thermale à 40 degrés dans une grotte magique

À seulement quelques heures de Paris se cache un véritable paradis thermal aux propriétés uniques. Découvrez ce lieu enchanteur qui vous transportera dans un autre monde.

C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté, où la nature luxuriante vous enveloppe de sa douceur et où l'eau thermale vous invite à une parenthèse de bien-être pour un prix modique, 40 euros tout ronds. Ce lieu existe bel et bien, et il n'est qu'à quelques heures de vol de la capitale française. Niché au cœur d'un écrin de verdure, ce complexe thermal d'exception s'étend sur pas moins de 6 hectares. Vous y trouverez un véritable paradis aquatique composé de 20 piscines aux températures variées, allant de 16 à 40°C.

Que vous souhaitiez vous prélasser dans une eau délicieusement chaude ou vous rafraîchir dans un bassin tonifiant, il y en a pour tous les goûts. Les bassins sont alimentés par des sources naturelles hautement minéralisées aux vertus thérapeutiques reconnues depuis l'Antiquité, notamment par les Grecs.

Mais la véritable pépite de ce site se trouve être une grotte unique au monde. Dans cette cavité naturelle se cache un bassin où l'eau thermale jaillit à une température avoisinant les 40°C. L'atmosphère y est mystique et envoûtante. S'immerger dans cette eau bienfaisante au cœur de la roche est une expérience à nulle autre pareille. La vapeur d'eau qui s'en dégage crée un véritable hammam naturel aux vertus régénérantes.

Ce lieu magique n'est autre que les Jardins de Poséidon, ou Gardini Poseidon Terme en italien, situés sur la charmante île d'Ischia au large de Naples. Véritable concentré des merveilles de la région, ce complexe thermal est le plus vaste de l'île. Outre ses nombreux bassins et sa grotte exceptionnelle, il dispose également d'une plage de 500 mètres de long où vous pourrez vous baigner dans l'eau cristalline de la baie de Citara.

Côté soins, les Gardini Poseidon Terme proposent une multitude de possibilités, des traditionnelles douches thermales aux bains de boue en passant par diverses thérapies à base d'eau thermale. Quels que soient vos maux, vous trouverez ici un remède naturel approprié. Un centre de bien-être propose également des massages et des soins esthétiques pour parfaire cette parenthèse de douceur.

Et si après toute cette détente, une petite faim se fait sentir, vous pourrez vous restaurer dans l'un des trois restaurants du site. Pour un moment suspendu dans le temps, choisissez celui niché dans une grotte, une expérience gastronomique inédite !

Les Jardins de Poséidon sont ouverts d'avril à octobre. Pour en profiter pleinement, comptez une quarantaine d'euros par personne pour une journée complète. Depuis Paris, il vous faudra prendre un vol pour Naples puis un traversier jusqu'à Ischia. En moins de 2 heures de bateau, vous rejoindrez ce paradis thermal où détente et bien-être sont les maîtres mots.

N'attendez plus pour découvrir ce lieu d'exception qui, le temps d'une journée ou d'un séjour, vous fera oublier tous vos tracas et vous reconnectera avec la nature. Les Jardins de Poséidon, un avant-goût du paradis à seulement quelques heures de Paris.