Ni Paris ni Venise, c'est la destination préférée des Européens pour une lune de miel

Plus intimiste mais tout aussi chic et romantique que les incontournables, c'est le lieu idéal pour vivre un rêve éveillé en lune de miel.

Vous vous mariez bientôt et cherchez une destination qui scellera à jamais votre idylle ? Si les Seychelles, l'île Maurice et la Polynésie Française figurent parmi les destinations les plus plébiscitées pour une lune de miel, nous avons déniché pour vous une perle rare à seulement 3 heures de Paris.

Il s'agit d'un village coloré construit à flanc de falaise qui incarne parfaitement l'archétype du "romantisme à l'européenne" et qui figure parmi les 10 meilleures destinations pour une lune de miel selon les European Best Destinations. Ce village aurait été selon la légende fondé par le dieu de la mer Neptune pour plaire à la nymphe Pasitea...

Chaque recoin du village respire la romance : vous vous promènerez main dans la main dans des ruelles étroites à la découverte d'une explosion de couleurs et de parfums, entre les bougainvilliers en fleurs des maisons aux couleurs pastel, les petites boutiques d'artisanat qui sentent bon le citron ou le cuir et le bleu cobalt de de la mer à l'horizon...

Ce village, ainsi que toute la côte, est réputé pour son glamour, son excellente cuisine et ses hôtels de rêve romantiques aménagés dans des grands palaces historiques avec vue imprenable sur la mer depuis des terrasses privées, certaines avec piscines et jacuzzis privés. Ce joyau, c'est Positano sur la côte amalfitaine en Italie, classé également parmi les plus beaux joyaux cachés de l'Italie selon les European Best Destinations, ce qui en fera une destination plus secrète pour votre lune de miel que les incontournables européennes que sont Paris ou Venise.

Au coucher de soleil, vous ne manquerez pas une promenade en bateau privé ou un apéritif au limoncello frais en contemplant un décor incroyablement photogénique. A la tombée de la nuit, la magie opère : le village se transforme en une cascade scintillante sous un ciel teinté de rose et d'orangé. Ce sera le moment d'apprécier un somptueux dîner en tête-à-tête sur une terrasse avec vue sur la mer Tyrrhénienne...

Si vous recherchez des valeurs sûres pour votre lune de miel à Positano, vous séjournerez soit au Sirenuse, un ancien palazzo du XVIIIe siècle qui abrite un restaurant étoilé au Michelin (La Sponda) et qui est éclairé chaque soir de 400 bougies, soit au San Pietro di Positano, un hôtel 5 étoiles construit à flanc de falaise, comportant une plage privée, une piscine taillée dans la roche, de jolis jardins et des restaurants.

En quête d'une expérience plus exclusive ? Tournez-vous alors sur la Villa Treville, ancienne résidence du réalisateur Franco Zeffirelli nichée sur une falaise et dotée d'une plage privée. Si vous souhaitez jouir d'une vue panoramique sur toute la baie, l'hôtel Marincanto, tout aussi romantique, a en plus la particularité d'offrir un accès direct au centre du village.

Alors, convaincus par Positano ? Réservez vite votre vol pour Naples, à 2 heures de vol direct depuis Paris. Vous pourrez ensuite rejoindre Positano soit par la mer à bord d'un ferry l'été (1h10 de trajet), soit par la ligne de train locale Circumvesuviana en direction de Sorrente (1h30 de trajet) puis par le bus SITA Sud ou le ferry pour rejoindre le village (45 minutes de trajet).