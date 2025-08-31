Un remboursement automatique de 1 017 euros pour 13 millions de Français : le joli virement de l'été à vérifier

Des millions de Français ont reçu, au coeur des vacances, un joli montant sur leur compte en banque. Il est temps de vérifier qu'il est bien arrivé.

C'est une bien mauvaise nouvelle qui a surpris de nombreux contribuables au coeur des vacances. Selon les informations communiquées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), 13,1 millions de foyers fiscaux ont eu un reliquat moyen de 1900 euros à régler au fisc au titre de l'impôt sur le revenu 2024. Un record qui s'explique principalement par la hausse plus rapide que prévue des salaires l'an dernier. En effet, si le barème de l'impôt a bien été revalorisé de 1,8%, les salaires du privé ont eux progressé de 2,8% selon le ministère du Travail. Le prélèvement à la source s'est donc révélé insuffisant pour des millions de ménages.

Il y a à l'inverse quelques chanceux qui ont eu (ou vont avoir pour les plus distraits) une très belle surprise : à peu près autant de Français, soit quelque 13,2 millions de foyers fiscaux ont en effet bénéficié d'un remboursement pour un impôt sur le revenu trop élevé prélevé à la source. En moyenne, le montant du virement automatique, effectué par l'administration fiscale au coeur de l'été, s'élève à 1017 euros contre à peine plus de 900 euros l'année dernière.

Ceux qui ont bénéficié de ce remboursement des impôts sont principalement des ménages dont la situation fiscale a évolué à la baisse l'an dernier (retraite, naissance, etc.) sans que le fisc en ait été informé à temps. Les contribuables qui ont effectué en 2024 des dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d'impôt, comme l'emploi à domicile, la garde d'enfants, les dons ou encore certains investissements locatifs font également partie des bénéficiaires.

Normalement, ce genre d'entrée d'argent ne passe pas inaperçu. Mais il y a tout de même un moyen de vérifier pour se remettre dans le bain des finances à la rentrée avec une bonne nouvelle et compenser une partie des dépenses de vacances ou de rentrée. Concrètement, ces 13,2 millions de foyers éligibles ont reçu leur remboursement par virement bancaire le vendredi 25 juillet ou le vendredi 1er août. Sur leur compte en banque, le virement est émis par "DGFIP FINANCES PUBLIQUES" avec le libellé "REMB IMPOT REVENUS".

A défaut de coordonnées bancaires connues par l'administration fiscale, le remboursement a normalement été envoyé par chèque. Un petit coup de pouce bienvenu, même s'il faut garder à l'esprit que ce remboursement résulte simplement d'un trop perçu initial par le fisc. Les ménages concernés avaient en quelque sorte fait une avance de trésorerie à l'État.

Et pour ceux qui ont dû mettre la main à la poche suite à une régularisation, il est toujours possible d'ajuster à la hausse son taux de prélèvement à la source pour éviter une nouvelle mauvaise surprise en 2026. Le ministère de l'Economie indique que "le détail du calcul de votre impôt est indiqué sur votre avis d'impôt, qui sera mis à votre disposition entre fin juillet et début septembre 2025, dans votre espace en ligne ou par courrier".