Airbnb : conditions de remboursement à cause du Covid-19, peut-on réserver pour les vacances de février ?

Vous souhaitez louer un logement sur Airbnb lors des vacances de février ? Attention, la plateforme de location de logements entre particuliers considère que le Covid n'est plus un cas de force majeure et le remboursement n'est plus automatique.

[Mis à jour le 22 janvier 2021 à 15h23] Devenu un incontournable de la location saisonnière depuis sa création il y a plus de 10 ans, le site Airbnb a connu une forte baisse de réservations depuis le début de la crise de coronavirus. A quelques jours du début des vacances de février pour la zone A le 6 février prochain, plusieurs questions se posent : faut-il réserver son séjour ou mieux attendre les prochaines annonces du gouvernement et un éventuel durcissement des mesures ? A ce sujet, le secrétaire d'État chargé du Tourisme a appelé les Français à être prudents sur leur planning de déplacement pour les vacances de février : "Attention, on est dans un moment où certains indicateurs sont en train de remonter, on va regarder ça de plus près dans quelques jours et j'incite donc à la prudence. Les Français, on l'a vu ces derniers mois, compte-tenu de cette incertitude, se sont adaptés, la plupart du temps avec des réservations d'ultra dernière minute".

Si vous décidez de réserver un logement sur Airbnb, pourrez-vous être remboursé en cas de reconfinement ou d'impossibilité de partir ? La plateforme de réservation a récemment mis à jour sa politique relative aux cas de force majeure. Pour les réservations de séjours et d'expériences effectuées après le 14 mars 2020, les annulations liées au COVID-19 sont toujours exclues, sauf si le voyageur ou l'hôte est malade. Airbnb considère ainsi que le Covid n'est plus un cas de force majeure car désormais on sait qu'on peut être confiné, et le remboursement se fait au bon vouloir du propriétaire.

Pour vous connecter sur Airbnb afin de réserver un logement ou gérer votre réservation, cliquez sur l'onglet "Connexion" en haut à droite sur la page d'accueil du site. Vous pourrez alors vous connecter via votre compte Facebook, votre compte Google ou en indiquant votre adresse-mail et votre mot de passe choisi au moment de votre inscription sur le site.

En réservant un logement sur Airbnb, vous devrez payer des frais de service correspondant au traitement des cartes de crédit et aux services tels que l'assistance utilisateurs 24h/24 en cas de problème. Cette commission est généralement inférieure à 13 % du sous-total de la réservation (le tarif par nuit + les frais de ménage et les frais supplémentaires). En tant qu'hôte, sachez que vous êtes soumis à ces frais de service. Ils sont à hauteur de 3 % à chaque fois qu'une réservation est faite sur le site internet.

Les voyageurs qui effectuent une nouvelle réservation ne seront pas remboursés en vertu de la nouvelle politique relative aux cas de force majeure s'ils annulent en raison du COVID-19, sauf dans le cas où ils seraient malades. Veuillez donc vous assurer que les conditions d'annulation de votre hôte sont suffisamment flexibles.

Une fois connecté sur Airbnb via le site internet ou l'application, il vous faut indiquer la destination, les dates et le nombre de voyageurs pour vos prochaines vacances. Après avoir affiné votre recherche en utilisant les filtres (chambre ou logement entier, fourchette de prix, équipements...), les annonces correspondant à tous vos critères apparaissent. Il s'agit maintenant d'utiliser au mieux le site vérifier si tout est correct afin d'éviter les mauvaises surprises en arrivant sur place.