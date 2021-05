Aéroport de Nice : reprise des vols long-courriers cet été, destinations et infos

La reprise du trafic aérien s'amorce cet été à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, avec la reprise des vols long-courriers et de nouvelles destinations en Europe cet été.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 14h07] Aéroport international français situé sur la côte d'Azur dans les Alpes Maritimes, l'aéroport de Nice accueille chaque année près de 14 millions de voyageurs. Avec plus de 1000 vols par semaine attendus au cœur de la saison, estivale 2021, contre 1400 à l'été 2019, la Côte d'Azur "retrouvera cet été un large éventail de connexions vers des destinations loisirs ou affaires".

Le premier aéroport de province a annoncé qu'il allait ainsi desservir sept pays en dehors de l'Europe, "sous réserve des ouvertures de frontières" : Alger, Tunis, Israël et la Turquie mais aussi Dubaï avec la compagnie Emirates, New York JFK avec Delta Airlines et de l'autre aéroport new-yorkais de Newark avec La Compagnie.

De nouvelles lignes vont être lancées vers plusieurs destinations françaises : Brest et Nantes avec Transavia, Lille avec Volotea, La Rochelle avec Easyjet et vers l'Europe : Chisinau en Moldavie, Londres Heathrow, Prague, Minorque aux Baléares et Southampton.

Au terminal 1 de l'aéroport de Nice, l'enregistrement (A, B, C, D, E, F) ainsi que les départs et les arrivées des vols se font au rez-de-chaussée tandis que l'embarquement se fait au premier étage (au même niveau que les boutiques de luxe, le centre de vaccination, le point Information, les banques et les bureaux de change). Au 2ème niveau, vous trouverez de nombreux bars et restaurants (Joe and the juice, La tarte tropézienne, La plage by Thierry Marx, Starbucks, Prêt-à-Manger...). Près de 40 compagnies aériennes y sont basées dont Air Transat, British Airways, Lufthansa, Norwegian, Ryanair ou encore Transavia.

Au terminal 2 de l'aéroport de Nice, les arrivées se font au rez-de-chaussée tandis que l'enregistrement (A, B, C, D) et l'embarquement se font au premier étage. Au 2ème étage vous trouverez des bars et restaurants (Ladurée, Comptoir quotidien, Paul, Quick...) ainsi que des boutiques, des salons, une pharmacie ou encore une station service. Près de 30 compagnies aériennes y sont basées dont Air France, EasyJet, Emirates, Finnair, La Compagnie ou encore Wizz Air.

Vous souhaitez consulter les horaires de départ des vols à l'aéroport de Nice-Côte d'azur en temps réel ? Le site de l'aéroport a mis en ligne un tableau des horaires actualisés où vous retrouverez heure par heure le statut des vols prévus au départ. Pour consulter les départs à l'aéroport de Beauvais, cliquez ICI et cliquez sur l'onglet correspondant.

Situé à moins de 20 minutes du centre-ville, l'aéroport de Nice dispose de deux zones dépose-minute, accessibles via les panneaux ″Terminal 1″ ou ″Terminal 2". Le stationnement y est gratuit pour 5 minutes seulement.

Les parkings P3 (terminal 1) et P5 (terminal 2) sont accessibles sans réservation. Après les 15 premières minutes de stationnement offertes, il faudra payer à partir de 2,10€ les 30 minutes supplémentaires.

Les parkings P2, P4, G1 au terminal 1 et P5, P6, P7, P9, G2 au terminal 2 sont accessibles uniquement sur réservation. Vous pouvez réserver une place de parking pour votre voiture jusqu'à 10 minutes avant votre arrivée sur le site dédié.

Depuis 2011, le Car Rental Center de l'aéroport de Nice regroupe tous les principaux loueurs de véhicules (Advantage, Avis, Budget, Europcar, Hertz, Entreprise, FireFly, Goldcar, Sixt...) et propose des locations à l'heure ou à la journée, de 1 à 30 jours. Pour louer une voiture au Car Rental Center de l'aéroport de Nice à votre descente de l'avion, rendez-vous au niveau Arrivée derrière le parking P5 au Terminal 2. Les comptoirs de location sont ouverts jusque 22 heures.

Les gares de Nice-Ville et de Nice-St Augustin sont reliées à l'aéroport Nice-Côte d'Azur par le tramway. Comptez entre 5 et 10 minutes de trajet.