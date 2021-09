Aéroport de Barcelone : suspension du projet d'agrandissement, toutes les infos

AEROPORT BARCELONE EL PRAT - Le gouvernement espagnol a annoncé la suspension du projet d'agrandissement de l'aéroport de Barcelone-El Prat pour en faire un grand hub international attirant encore plus de touristes en Catalogne.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 09h30] Deuxième plus grand aéroport d'Espagne après celui de Madrid, l'aéroport international Barcelone-El Prat (BCN) est situé à environ 12 kilomètres au sud-ouest du centre-ville. Divisé en deux terminaux comportant de nombreux services aux voyageurs (boutiques et restaurants, hôtel, parking...), l'aéroport accueille chaque année plus de 50 millions de voyageurs venus découvrir la ville de Barcelone le temps d'un week-end ou d'une semaine de vacances. Alors qu'il était question de l'agrandir avec la construction d'un nouveau terminal et l'agrandissement d'une des trois pistes pour en faire un grand hub international attirant encore plus de touristes en Catalogne, le gouvernement espagnol a annoncé la suspension du projet.

Une décision motivée par des tensions persistantes avec les autorités catalanes. La ministre espagnole des Transports Raquel Sánchez parle d'une perte de confiance et accuse la Generalitat de Catalunya d'avoir rompu l'accord. Le projet en effet a soulevé dès le début l'opposition frontale des écologistes catalans, en raison de sa proximité avec la zone humide protégée du delta du fleuve Llobregat, au sud-ouest de Barcelone.

L'aéroport de Barcelone à ce jour plus de 140 destinations en Europe et ailleurs, desservies par près de 90 compagnies aériennes dont Ryanair, Air France, Vueling, Iberia, Level ou encore EasyJet. Au départ de l'aéroport international de Barcelone-El Prat, vous pourrez ainsi vous envoler vers Madrid, Athènes, Dublin, Montréal, Londres, Bruxelles, Prague, Le Caire, Dubaï, Séoul, Venise, Paris-Orly ou encore Istanbul.

L'aéroport international de Barcelone El Prat dispose de 3 parkings situés à proximité des deux terminaux :

Le parking couvert du Terminal 1 dispose quant à lui de 11 900 places sur neuf étages. Il est situé juste en face du terminal.

Le parking en plein air et avec quelques espaces couverts du terminal 2 dispose de 12 000 places. Il est situé juste en face du terminal.

Un parking longue durée est situé à deux kilomètres de distance entre les deux terminaux. Le prix du parking est variable selon la durée du stationnement, comptez entre 47 et 50€ pour le pass une semaine.

Les navettes Aerobus circulent 365 jours par an et permettent de relier l'aéroport de Barcelone-El Prat au le centre-ville de Barcelone en 35 minutes. Le trajet compte plusieurs arrêts à des endroits incontournables de la ville : la Plaça Espanya, Gran Via-Urgell, Plaça Universitat et Plaça Catalunya. La navette Aérobus circule de 5h à 00h30 depuis la Plaça Catalunya et de 5h35 à 1h05 depuis l'aéroport. Comptez 5,90 euros pour l'aller-simple et 10,20 euros pour l'aller-retour valable 15 jours. Le ticket Aérobus peut être acheté en ligne, aux distributeurs automatiques par carte bancaire et à bord uniquement en espèces.

Depuis le terminal 1 ou 2 de l'aéroport de Barcelone, vous pouvez également vous rendre facilement en centre-ville en montant à bord du bus 46. Ce dernier vous amènera à la Plaça Espanya en 35 minutes environ. Le prix du ticket aller simple est de 2,15 euros et le bus passe généralement toutes les 20 minutes.

Les T1 et T2 de l'aéroport de Barcelone sont reliés au réseau de métro de la ville de Barcelone. En empruntant la ligne 9, vous pourrez rejoindre station Zona Universitària puis faire un changement pour arriver dans le centre-ville par la ligne 3. Comptez 4,50 euros et une heure de trajet environ.

Vous pouvez consulter le statut des vols au départ de l'aéroport de Barcleone en temps réel pour les prochaines 24 heures en cliquant ICI. Vous y trouverez le statut de votre vol. Dans le carré vert à gauche, renseignez le numéro de votre vol ou votre destination.

L'aéroport international de Barcelone El Prat est ouvert 24h/24. Vous pouvez y dormir, notamment dans l'une des Air rooms prévues à cet effet.Vous pouvez également y rester maximum 6h en journée.

Vous souhaitez contacter l'aéroport de Barcelone concernant un vol ou une autre question relative à votre voyage ? Vous pouvez le faire par téléphone au (+34) 913 211 000. L'adresse exacte de l'aéroport de Barcelone est : 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.