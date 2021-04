Vacances au Maroc : vols suspendus avec la France, test PCR, lieux ouverts, infos et conditions

Les liaisons aériennes entre la France et le Maroc sont suspendues jusqu'à nouvel ordre afin de tenter de freiner la pandémie de Covid-19. Conditions d'entrée, test PCR, lieux ouverts dans les grandes villes du Maroc, vols de rapatriement, le point sur les dernières infos sur la situation sanitaire dans le royaume.

[Mis à jour 28 avril 2021 à 11h15] L'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc depuis le 20 mars 2020 et est prolongé tous les mois depuis cette date. Dans le cadre de l'état d'urgence, les frontières aériennes, terrestres et maritimes du Maroc sont fermées.

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre, à partir du mardi 30 mars 2021 et jusqu'à nouvel ordre, les liaisons aériennes entre le Maroc et la France. Dans ce contexte, il est recommandé aux Français se trouvant au Maroc de se rapprocher de leur compagnie aérienne afin d'examiner les modalités de leur retour dans l'Hexagone. Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc sont également suspendues. Aucun franchissement des frontières terrestres n'est possible, dans les deux sens. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers avec Ceuta et Melilla, ainsi qu'avec la Mauritanie (Guerguerat)

Pour rappel, la France a pris la décision d'affréter des avions et des ferries spéciaux pour rapatrier leurs milliers de ressortissants bloqués au Maroc. Elle a en effet obtenu des autorisations de liaisons spéciales dans le sens Maroc-France, avec plusieurs vols au mois d'avril. Sur Twitter, l'ambassade de France au Maroc explique qu'il faut vous renseigner et effectuer vos réservations auprès de Air France et de Transavia concernant ces vols de rapatriement. Un test PCR réalisé moins de 72h avant le départ et concluant à l'absence de contamination par le Covid 19 reste obligatoire pour l'embarquement et l'accès au territoire français. Ces vols spéciaux étant très demandés et vendus presque instantanément, il est conseillé de se rapprocher de l'ambassade de France au Maroc

Elle a notamment rappelé que les vols spéciaux opèrent uniquement dans le sens Maroc-France. "En cas de sortie du territoire marocain et jusqu'à nouvel ordre, compte-tenu de la suspension par les autorités marocaines des liaisons aériennes depuis la France, les personnes résidant au Maroc ne pourront plus revenir", écrit l'ambassade sur Facebook.

Les citoyens marocains, quelle que soit leur situation

Les citoyens étrangers ayant le statut de résidents au Maroc. Les membres de la famille immédiate (conjoint-e-s et enfants) de citoyens marocains et de Français résidents au Maroc, quelle que soit leur nationalité, sont autorisés à entrer sur le territoire, sur présentation d'une attestation qui leur sera délivrée par le Consulat du Maroc en France proche de leur lieu de résidence (justificatifs à présenter au consulat : copie de la carte de résident du membre de la famille et document justifiant le lien de parenté).

Les citoyens étrangers se rendant au Maroc pour une mission officielle ou auprès d'une entreprise privée, à condition de présenter une copie de la pièce justificative fournie par l'établissement qui les a invités. Cette pièce justificative devra être cachetée par l'entreprise et signée par un responsable avec toutes les informations concernant le voyageur (numéro de passeport, RC, objet de la visite, lieu d'hébergement, etc.)

Les citoyens étrangers non soumis aux formalités de visa, qui disposent d'une réservation confirmée dans un établissement hôtelier

Aucune quarantaine n'est exigé lors de votre arrivée au Maroc. Si vous disposez d'un test PCR négatif de moins de 72h, vous pourrez rentrer sur le territoire marocaine sans vous isoler.

Le Maroc a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Le port du masque obligatoire reste obligatoire et les contrôles policiers ont été renforcés ces dernières semaines dans différentes villes du pays. Les rassemblements sont interdits, les mosquées, salles de cinéma et théâtres restent fermés.

Le couvre-feu est mis en place sur tout le territoire national de 21 heures à 6 heures du matin et de 20 heures à 6 heures du matin durant le mois du Ramadan. Les restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces ferment tous les jours à 20h. Ces mesures visent à répondre à "l'évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et à l'apparition de nouveaux variants du virus dans des pays voisins", selon le communiqué.

Les vols sont désormais opérés dans les deux sens (France-Maroc et Maroc-France) par les compagnies aériennes françaises et marocaines auxquelles il convient de s'adresser pour toute réservation et information. Il n'est donc plus nécessaire de passer par les consulats de France pour voyager par avion.