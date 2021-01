Passeport vaccinal : c'est quoi, est-il obligatoire pour voyager dans certains pays ?

Un document qui permettrait à tous les vaccinés de circuler et consommer librement en période de Covid-19 ? Une idée qui fait beaucoup parler alors que la France se montre assez réticente. On fait le point sur les dernières infos concernant le passeport vaccinal.

Selon un sondage publié par Le Parisien mi-janvier, 62% des Français se prononcent en faveur de la vaccination obligatoire chez les personnes souhaitant prendre l'avion pour aller à l'étranger. Dans les faits, faudra-t-il un document qui permettra à tous les vaccinés de voyager librement au sein de l'Union européenne ou pour voyager aux Etats-Unis, en Asie ou ailleurs ? Alors que la campagne vaccinale a débuté fin décembre en France et se poursuivra au moins jusqu'au printemps 2021 pour être étendue à l'ensemble de la population, aucun document délivré par les autorités et qui autoriserait les vaccinés du Covid-19 à se déplacer librement n'est à l'ordre du jour dans l'Hexagone. Même si les premières études menées dans les pays ayant débuté leur campagne de vaccination sont encourageantes, la science n'a pour le moment aucune certitude quant à la possible contagiosité des individus ayant reçu le vaccin.

La France est pour le moment opposée à la création d'un passeport vaccinal pour se déplacer et voyager librement. La mise en place d'un tel document de voyage à l'échelle européenne est un débat "très prématuré", a ainsi estimé le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes au micro de franceinfo. "Si on parle d'un papier, un document qui vous autorise à voyager en Europe, je crois que c'est très prématuré. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être et ce serait choquant, alors qu'on débute encore partout cette campagne de vaccination en Europe, qu'il y ait des droits plus importants pour certains que pour d'autres. Ce n'est pas notre conception de la protection et de l'accès aux vaccins." La question pourrait toutefois se poser par la suite : "Quand l'accès au vaccin sera généralisé, ce sera un sujet différent".

Au niveau européen, la question a été posée pour la première fois par la Grèce mi-janvier. Alors qu'Athènes a déjà créé son propre certificat sanitaire qui prouve qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, le gouvernement a proposé d'étendre ce programme à l'ensemble des 27 pays membres. Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne discuteront de l'instauration éventuelle d'un certificat de vaccination pour voyager d'un pays de l'UE à l'autre ce jeudi 21 janvier 2021 lors d'une réunion par visio.

Si un accord est trouvé, ce certificat pourrait être utilisé lors de l'embarquement lors d'un voyage en avion, en train ou encore en bateau. La Commission européenne travaille déjà à la création d'un certificat de vaccination, intitulé "Vaxproof", qui pourrait permettre de rétablir les voyages entre pays membres, selon l'agence Reuters.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Fin décembre, le gouvernement français avait présenté un projet de loi sur les urgences sanitaires. Dans son article 1, le projet de loi prévoyait de modifier l'article L.3131-9 du Code de la santé publique et d'octroyer au Premier ministre le pouvoir de "subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin, ou d'un traitement curatif". Alors que la campagne vaccinale venait tout juste de débuter dans l'Hexagone, de nombreuses critiques ont été émises et le texte a été abandonné par l'exécutif. Les détracteurs du projet de loi redoutaient notamment un possible durcissement des conditions d'accès à certains moyens de transports comme l'avion.