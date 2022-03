Voyage à Malte : formulaire, conditions d'entrée et infos Covid

Les voyageurs souhaitant voyager à Malte doivent présenter un certificat de vaccination ou un test PCR de moins de 72h. Une quarantaine est obligatoire pour les non vaccinés. On fait le point sur la situation sanitaire à Malte et les infos Covid avant vos vacances de printemps ou d'été.

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 15h56] Tous les voyageurs âgés de 12 ans doivent présenter pour entrer à Malte un certificat de vaccination attestant de l'achèvement du cycle vaccinal depuis au moins 14 jours. (Attention : Malte considère qu'un schéma vaccinal complet suppose deux doses de vaccination. Les voyageurs dont le certificat covid numérique UE indique qu'ils ont été positifs puis ont eu une seule dose de vaccination ne seront pas autorisés à entrer dans le pays sur présentation de leur certificat) ou un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Dans ce cas, les voyageurs sont soumis à une quatorzaine obligatoire dans un hôtel dédié désigné par les autorités, aux frais des voyageurs (100 euros par nuit). Les personnes n'ayant pas pu être vaccinées pour des raisons médicales documentées (dont les femmes enceintes) verront leur cas examiné par les autorités sanitaires maltaises pour une levée éventuelle de la quarantaine.

Tout voyageur se rendant à Malte par voie aérienne est tenu de se munir d'un formulaire de déclaration de voyage et d'un formulaire de localisation de passager (disponibles en ligne, uniquement en anglais) qu'il conviendra de remettre soit à la compagnie aérienne assurant son vol à destination de Malte, soit dans un espace dédié du terminal d'arrivée de l'aéroport international de Malte. Une prise de température sera effectuée par les autorités sanitaires maltaises au terminal d'arrivée. Les enfants âgés de 5 à 11 ans devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Pour se rendre à Malte, vous devrez présenter votre certificat de vaccination contre le coronavirus ou un test PCR négatif de moins de 72 heures. En matière de tests, les autorités maltaises sont particulièrement strictes et s'assurent de l'authenticité des résultats des tests présentés lors de l'embarquement. Toute présentation d'un document falsifié conduit à une arrestation par la police locale, à des poursuites judiciaires et à une amende élevée. En plus du test PCR, les voyageurs sont tenus de fournir un formulaire de déclaration de voyage et un formulaire de localisation. Ces documents sont téléchargeables en ligne, uniquement en anglais. Ils sont à remettre à la compagnie aérienne assurant la liaison de la France à Malte. Un espace dédié est prévu à cet effet à l'arrivée dans le terminal de l'aéroport de Malte.

" Les personnes qui arrivent à Malte (…) sans être en possession d'un certificat de vaccination seront obligées de se soumettre à une période de quarantaine de quatorze jours" a annoncé mi-juillet le gouvernement maltais. Cette quatorzaine obligatoire est à réaliser dans un hôtel dédié désigné par les autorités, aux frais des voyageurs (100 euros par nuit)

Pour l'heure, aucun couvre-feu n'est en vigueur à Malte. Néanmoins, certaines restrictions sont encore d'actualité :

Les bars, les restaurants, les snacks et les kiosques peuvent ouvrir jusqu'à minuit et ne peuvent servir que des tables de six personnes maximum.

Les clubs et les discothèques sont toujours fermés, depuis le 29 octobre 2020.

Les rassemblements publics sont limités à six personnes maximum, à l'exception des membres d'un même foyer.

A Malte, les distances ne sont pas très grandes et le réseau public de bus Malta Public Transport continue d'opérer des liaisons sur toute l'île, entre la gare routière de La Valette, les principales villes, les villages et les points d'intérêt maltais. Les règles de distanciation sont à respecter à l'intérieur des transports publics.

Pour circuler plus librement, il est préconisé de s'orienter vers une location de voiture. Ces dernières comptent parmi les moins chers d'Europe. Il s'agit donc d'un excellent moyen de circuler à Malte, sans se soucier des restrictions sanitaires, de manière indépendante, à son rythme et bon marché.

A l'horizon de l'été 2021, le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs à Malte. Cependant, les enfants de moins de trois ans, les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou les sportifs pratiquant une activité sont exemptés du port du masque.

Les commerces non alimentaires sont de nouveau ouverts depuis le 26 avril 2021. Depuis le 7 juin 2021, d'autres structures accueillent aussi du public, telles que :

Les bars, les restaurants et les snacks, jusqu'à minuit.

Les cinémas et les théâtres.

Les marchés couverts ou extérieurs ;

Les piscines et les salles de sport.

Les sites archéologiques et les musées gérés par Heritage Malta, l'agence nationale maltaise pour les musées, le patrimoine culturel et la conservation des bâtiments.

Si le port du masque est obligatoire en intérieur et en extérieur à Malte, il n'est plus nécessaire que lorsque l'on se rend sur la plage. Depuis le 1er juin, aucune amende ne peut être appliquée aux personnes qui ne portent pas de masque lors de leur séance de farniente en bord de la Méditerranée.

De même, certaines autres exceptions sont faites, notamment pour les sportifs qui pratiquent de l'exercice physique jugé intense (comme la course à pied ou le vélo - la marche n'étant pas considérée comme une activité physique suffisamment intense pour échapper au port du masque). Les personnes ayant des problèmes respiratoires sont également exemptées. De même, il est possible de retirer son masque pour fumer une cigarette, boire ou manger.

Pour se rendre à Malte depuis la France, il est possible d'emprunter la voiture jusqu'en Italie, puis le ferry. Cependant, la méthode la plus simple reste la voie aérienne. Air France, Air Malta et Ryanair proposent des vols en direction de Malte, partant de plusieurs villes de France.

Les tarifs les plus accessibles sont généralement ceux qui partent de Marseille, proposés par Ryanair. Néanmoins, Air Malta dispose également de liaisons à des tarifs très attractifs au départ de Paris. Depuis les aéroports Charles-de-Gaulle ou Orly, Air Malta et Air France réalisent une à deux liaisons par jour jusqu'à Malte. Les départs de Marseille, en revanche, sont un peu moins nombreux. Ryanair effectue deux vols hebdomadaires, le lundi et le vendredi. Air Malta affiche également deux liaisons par semaine depuis Lyon-Saint Exupéry.