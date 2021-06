Voyage en Croatie : frontières, test PCR, vaccin, lieux ouverts, les infos pour cet été 2021

Avec son littoral exceptionnel, ses parcs nationaux et son riche patrimoine architectural, la Croatie est une destination incontournable en Méditerranée. Vous souhaitez partir en vacances en Croatie cet été 2021 ? Frontières, test PCR, vaccin, lieux ouverts, on fait le point sur la situation et les conditions d'entrée.

Pour l'ensemble des pays de la planète, l'été 2020 a été plutôt calme sur le plan touristique. La crise sanitaire du coronavirus a eu un important impact en Croatie. Après une première vague relativement calme et une seconde phase épidémique beaucoup plus sévère, les conditions sanitaires du pays semblent aujourd'hui s'être stabilisées. Alors que la situation est désormais sous contrôle, les frontières rouvrent partiellement aux voyageurs, ce qui permettra à bon nombre de touristes de partir en vacances en Croatie cet été 2021. Frontières, dans le pays, test PCR, vaccin, lieux ouverts, plages, on fait le point sur les conditions d'entrée en Croatie durant la période estivale.

Pour l'été 2021, la Croatie est présentée comme une destination à privilégier. En effet, les autorités ont allégé les contrôles aux frontières, facilitant l'entrée dans le pays pour les voyageurs francophones. Deux mesures principales ont été annoncées par l'Office National du Tourisme de Croatie :

Les personnes vaccinées contre le Covid-19, ou ayant contracté le virus dans les 6 derniers mois, peuvent désormais entrer en Croatie sans restriction et sans faire de tests PCR.

Les touristes qui ne sont pas vaccinés, en revanche, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h. Néanmoins, les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l'obligation de ce test.

A ce jour, aucune quarantaine n'est prévue à l'arrivée en Croatie. Toutefois, si le voyageur ne peut pas fournir de test PCR (ou antigénique) négatif, ou de certificat de vaccination à son entrée dans le pays, il est mis en quarantaine sur place en attendant les résultats de ses tests.

Un formulaire, disponible sur le site officiel des douanes croates, est à remplir préalablement au voyage. Celui-ci permet de déclarer la raison du voyage. Il doit être fourni à l'arrivée dans le pays. Pour rassurer les voyageurs, la Croatie a mis en place un label Safe Stay qui répertorie les meilleurs professionnels, susceptibles d'accueillir les voyageurs dans de bonnes conditions d'hygiène. Si votre moyen de transport, votre hébergement ou votre restaurant croate comporte ce label, cela signifie qu'il respecte parfaitement les normes liées à la pandémie.

Depuis le 9 juin 2021, la France entame la troisième phase de son déconfinement et rouvre ses frontières aux voyageurs. La Croatie est actuellement considérée comme un pays "vert", c'est-à-dire à faible circulation du virus, et sans variant préoccupant recensé. Au retour de Croatie, la France ne demande plus de motifs impérieux de visite ni de tests de dépistage pour les voyageurs vaccinés. Les touristes non vaccinés, en revanche, doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures au moment de l'embarquement (ou antigénique de moins de 48h). La carte répertoriant les conditions d'ouverture des frontières de la France à ses autres voisins de l'Union européenne est régulièrement mise à jour. Celle-ci évolue en fonction des conditions sanitaires de chaque pays. Il convient donc d'actualiser ses données avant chaque départ en voyage.

Aucun couvre-feu n'est actuellement en vigueur en Croatie. Cependant, les rassemblements publics doivent obligatoirement s'interrompre à 23 heures. La vente d'alcool, quant à elle, est absolument interdite entre minuit et 6 heures du matin.

Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Les établissements de restauration, les bars et les cafés sont actuellement ouverts de 6 heures à 22 heures et uniquement en terrasse. Les cinémas, les théâtres et les musées sont soumis à des règles d'hygiène très strictes et ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes. Leur fermeture est également programmée à 22 heures.

Les moyens de transport public sont réduits en Croatie. Cependant, les déplacements et la circulation restent libres à l'intérieur du pays, même lorsqu'il s'agit de prendre le bateau en direction des îles croates. De même, les vols intérieurs ont repris dans toute la Croatie. Ils relient principalement la capitale à d'autres villes telles que Split, Dubrovnik, Pula ou Zadar.

Il est également possible de transiter par la Croatie pour se rendre dans un autre pays, à condition d'emprunter le trajet le plus court et de ne pas rester plus de 12 heures sur le sol croate. L'accès à la Croatie est possible en voiture, en bus, en train, en bateau et en avion, quelle que soit la provenance des voyageurs au sein des pays de l'Union européenne.

Les adeptes de la culture seront ravis : beaucoup de musées et d'établissements culturels sont d'ores et déjà ouverts en Croatie. Les masques restent nécessaires à l'intérieur de ces structures, comme dans tous les espaces clos. A l'extérieur, le port du masque n'est obligatoire que lorsqu'il n'est pas possible de respecter des mesures de distanciation sociale. Les cinémas et les théâtres sont ouverts, mais doivent fermer à 22 heures.

Les bars et les restaurants proposent de la vente à emporter et peuvent accueillir du public en terrasse. Les commerces non essentiels sont ouverts, même s'il existe des limitations du nombre de personnes et des contraintes au niveau des horaires d'ouverture.

Tandis que les bars, les restaurants, les piscines, les salles de sport et les parcs ont rouvert en Croatie, les touristes seront également heureux d'apprendre qu'ils pourront dès à présent poser leur serviette sur les plus belles plages croates ! Côté farniente, aucune restriction ou presque n’est imposée en Croatie, mis à part l'obligation de respecter une distance de 1,5 m entre chaque vacancier présent sur la plage.

La Croatie est accessible depuis la France en seulement 2h30 de vol. Plusieurs compagnies desservent déjà le pays : Croatia Airlines, Volotea, Air France ou EasyJet permettent déjà depuis plusieurs années de gagner le territoire croate. Cependant, de nouvelles lignes aériennes ont récemment été mises en place, comme les liaisons Paris / Zadar, Paris / Dubrovnik ou Split et Nantes / Dubrovnik ou Split avec Transavia. Ryanair a également annoncé la mise en place de vols entre Beauvais et Zagreb.