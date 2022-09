Grève contrôleurs aériens : quels vols annulés vendredi ? La liste

Un appel à la grève a été lancé par les syndicats des contrôleurs aériens pour la journée du vendredi 16 septembre 2022. Air France prévient déjà ses clients que 55% de ses vols seront annulés ce vendredi !

Vendredi noir en vue ce vendredi 16 septembre 2022 dans les aéroports français ! Un préavis de grève a été déposé par le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, le SNCTA, et la grève semble être suivie si l'on se fie aux premières prévisions des compagnies aériennes. Déjà, mardi 13 septembre, la direction générale de l'aviation civile, la DGAC, avait annoncé une annulation de 50% des vols prévus dans les aéroports français. Les premières prévisions d'Air France communiquées ce mercredi 14 septembre allaient dans le même sens avec 55% des vols annulés mais la compagnie a précisé jeudi que "des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure" et recommande de différer son voyage.

Quels seront les vols Air France annulés le vendredi 16 septembre en raison de la grève ?

Air France doit informer ses clients concernés par SMS et e-mail, précise la compagnie ce mercredi 14 septembre. "Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure", prévient également la compagnie française qui a fourni ses prévisions de trafic.

55% de ses vols court et moyens-courriers seront annulés.

10% des vols long-courrier seront annulés.

La liste des vols annulés pourrait être communiquée plus précisément par la compagnie aérienne sur son site internet : AirFrance.fr

Quels vols Transavia annulés ce vendredi 16 septembre ?

Filiale d'Air-France KLM, la compagnie low cost Transavia annonce également 50% de ses vols annulés ce vendredi 16 septembre 2022. La liste complète des vols Transavia annulés est disponible sur le site internet de la compagnie ou en cliquant sur le lien ci-contre.

Quels vols annulés ce vendredi 16 septembre chez EasyJet ?

EasyJet n'est pas en reste et a déjà annoncé l'annulation "proactivement" de "près de 50% de son programme de vol en France". Les voyageurs sont invités à "vérifier le statut de leur vol sur le Flight Tracker depuis l'application mobile ou le site web" de la compagnie pour vérifier le statut de leur vol ce 16 septembre.

Quelles annulations chez Ryanair ?

Enfin, chez Ryanair, sachez que 420 vols sont annulés. La compagnie conseille également de vérifier le statut de votre vol sur le site internet de la compagnie low-cost.

Que faire en cas d'annulation de mon vol ? Un remboursement est-il effectué ?

Pour savoir si votre vol sera bien assuré ce vendredi 16 septembre, mieux vaut vous renseigner auprès de la compagnie aérienne. Pour un vol Air France, la compagnie précise déjà à ses clients concernés que "des solutions de report sans frais leur seront proposées ou un avoir ou un remboursement intégral dans le cas où ils ne voyageraient plus."