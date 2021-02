Remboursement billet d'avion et Covid : pas de reconfinement prévu en février, que faire en cas d'annulation de vol ?

Vous souhaitez partir en voyage en avion cet hiver mais craignez de nouvelles restrictions en France ? On fait le point sur les dernières annonces et sur les politiques d'annulation et de modification de vol des principales compagnies aériennes.

[Mis à jour le 5 février 2021 à 12h33] Afin de tenter d'endiguer l'épidémie, la France a fortement durci les conditions d'entrée sur le territoire, en exigeant un test négatif au Covid-19 pour tous les voyageurs en provenance d'un pays de l'Union européenne. De plus, toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne est interdite, sauf motif impérieux Vous souhaitez partir en vacances cet hiver ? Si les déplacements sont autorisés entre régions, de nombreuses frontières sont encore fermées et de nouvelles restrictions de dernière minute ne sont pas à exclure.

Vos billets d'avion sont déjà réservés et vous craignez une annulation de vol ou une restriction de déplacement ? Retrouvez la politique de modification, d'annulation et de remboursement de vol mise en place par les compagnies aériennes en pleine pandémie de Covid-19. Attention, les compagnies aériennes peuvent être amenées à changer leurs restrictions en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, prenez donc le temps de vous rapprocher de la compagnie aérienne choisie pour votre voyage.

Si votre vol est annulé par Air France , vous pouvez reporter votre voyage sans frais ni réajustement tarifaire, demander un avoir valable pendant 12 mois (l'avoir est remboursable si votre vol est annulé ou si votre vol est prévu avant le 31 mars 2021 et que vous renoncez à voyager) ou demander un remboursement dans votre espace en ligne "Mes réservations" ou via ce formulaire. Cette mesure reste disponible pour tous les vols jusqu'au 31 mars 2021 inclus.

Si vous ne souhaitez plus voyager avec Air France, vous pouvez modifier votre réservation sans frais depuis votre espace "Mes réservations" ou annuler votre réservation en demandant un avoir ou un remboursement pour les vols prévus avant le 31 mars 2021, selon les conditions tarifaires de votre billet.

Si votre vol est annulé par Easyjet , vous pouvez changer votre vol sans frais jusqu'à 14 jours avant la date de votre départ, obtenir un avoir de la valeur de votre vol valable 12 mois ou demander un remboursement via le formulaire en ligne.

Si vous ne souhaitez plus voyager avec Easyjet, vous pouvez modifier votre vol sans frais jusqu'à 14 jours avant le départ. Vous ne pouvez pas demander d'avoir ou de remboursement.